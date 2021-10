Deborah Iurato ieri e oggi: com’è diventata l’ex cantante di Amici di Maria De Filippi Deborah Iurato è la cantante che ha vinto la 13esima edizione di Amici di Maria De Filippi ma in quanti hanno visto una sua foto attuale? Dagli esordi ad oggi è cambiata molto, tanto da sembrare quasi un’altra persona: ecco gli scatti che mostrano la trasformazione.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate Deborah Iurato, la cantante siciliana che nel 2014 ha trionfato nella 13esima edizione di Amici di Maria De Filippi? Dopo il talent ha continuato a lavorare nella musica ma, al di là di alcune sporadiche apparizioni televisive, ha fatto "perdere le sue tracce", almeno fino a qualche giorno fa quando si è "nascosta" dietro la maschera di Lady Gaga a Star in the Star. I social vengono incontro a tutti i curiosi e mostrano la sua "nuova vita". Al di là delle novità professionali, basta guardare qualche foto recente per capire che è cambiata moltissimo: ecco com'è oggi l'ex vincitrice del noto programma di Canale 5.

Deborah Iurato, da Amici alle esperienze in tv

Era il 2014 quando Deborah Iurato ha vinto Amici, all'epoca aveva poco più di 20 anni e, nonostante la timidezza e il carattere chiuso, è riuscita a farsi notare grazie al suo incredibile talento. Dopo il trionfo ha partecipato al Festival di Sanremo con Giovanni Caccamo, classificandosi al terzo posto, ed è stata tra le concorrenti di Tale e Quale Show.

Deborah Iurato ad Amici

Col passare degli anni il suo stile è cambiato molto: ha detto addio alle tute colorate del talent ed è passata a degli outfit più sofisticati, dai lunghi abiti da sera ai tailleur mannish. Successivamente le sue apparizioni televisive si sono ridotte drasticamente, anche se ha continuato a lavorare a una serie di progetti musicali, primo tra tutti un nuovo album intitolato Supereroi.

Deborah Iurato a Sanremo nel 2016

La trasformazione di Deborah Iurato

Quando ha vinto Amici Deborah era molto giovane, portava gli occhiali e i capelli lunghi e ondulati. Confrontando le foto attuali con quelle del passato, sembra essere di fonte a un'altra persona. Oltre a essere cresciuta, è anche dimagrita e, come se non bastasse, ha tagliato i capelli, dicendo addio alle lunghezze extra e provando un bob sbarazzino portato con la fila centrale.

Deborah Iurato oggi

Complici i chili persi, ora non ha più paura di osare con la sua sensualità, dando spazio a minidress, micro bikini e blazer portati senza il reggiseno. Insomma, la Iurato è pronta per dare il via a una nuova fase della sua vita: dopo Star in the Star tornerà stabilmente in tv?