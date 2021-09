David Beckham in versione hot: Victoria scatta la foto del marito con il lato b in mostra Credevate che a 46 anni David Beckham non potesse più essere considerato un sex symbol? Vi sbagliavate e a dimostrarlo è stata la moglie Victoria. Quest’ultima ha condiviso sui social uno scatto davvero hot del calciatore, rivelando il suo lato b marmoreo.

A cura di Valeria Paglionico

David Beckham potrà pure aver raggiunto i 46 anni ma, nonostante l'età che avanza, continua a essere un indiscusso sex symbol. Vanta un corpo da urlo, un fascino irresistibile, uno stile impeccabile e non sorprende che riesca tranquillamente a fare concorrenza anche ai colleghi molto più giovani. A dare l'ennesima prova del fatto che non ha rivali in fatto di bellezza è stata la moglie Victoria, che nelle ultime ore sui social ha condiviso del tutto inaspettatamente una foto super sexy del calciatore. L'ex Posh Spice ha allietato il weekend delle sue fan immortalando il lato b tonico del marito: ecco il risultato.

David Beckham: a 46 anni è sex symbol

Come hanno passato la domenica i coniugi Beckham? Rilassandosi in piscina. La cosa che in pochi si sarebbero aspettati è che Victoria avrebbe trovato un modo davvero originale per mettere in risalto la bellezza mozzafiato del marito. Mentre David era in acqua con i gomiti poggiati sul bordo della vasca, l'ex popstar ha capito che non poteva desiderare "panorama" migliore di fronte ai suoi occhi. Gli ha dunque abbassato gli slip e gli ha immortalato il sedere marmoreo. Nella didascalia ha poi scritto ironicamente: "Buona domenica, non c'è di che", rivelando così il suo lato più simpatico oltre che le incredibili doti del marito.

Perché Donatella Versace ha condiviso la foto del lato b di Beckham

In pochissimo tempo lo scatto è riuscito a fare il giro del web e ad oggi conta quasi un milione e mezzo di like. Tra coloro che hanno condiviso la foto tra le Stories c'è anche Donatella Versace e il motivo è molto semplice: gli slippini indossati da David sono della sua Maison. Si tratta del costume elasticizzato con l'iconico motivo a Greca e Medusa al centro dell’elastico in vita e la stampa Barocco sulla fodera interna. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della griffe viene venduto a 110 euro. In quanti lo acquisteranno nella speranza di ottenere gli stessi risultati di Beckham?

