David Beckham e il principe William in coordinato: sul red carpet sfilano in smoking e papillon Ieri sera si è tenuto a Londra l’evento Who care wins e ad attirare le attenzioni sono stati due degli uomini simbolo della Gran Bretagna: David Beckham e il principe William. Hanno dato il meglio di loro in fatto di eleganza, apparendo coordinati in smoking e papillon.

A cura di Valeria Paglionico

Cli sono gli uomini simbolo della Gran Bretagna? Il principe William e David Beckham. Il primo è secondo nella linea di successione al trono, il secondo ha guidato per anni la nazionale calcistica del paese e non sorprende che ad oggi siano amici per la pelle (basti pensare al fatto che la famiglia Beckham non manca mai ai Royal Wedding organizzati dai Windsor). La cosa che in pochi si aspettavano è che i due si sarebbero trovati fianco a fianco a un evento ufficiale. Nelle ultime ore hanno preso parte a Who cares wins, una premiazione organizzata dal Sun per celebrare chi ha combattuto contro il Covid in prima linea, e per l'occasione hanno dato il meglio di loro in fatto di eleganza.

I look coordinati di William e David Beckham

William e David sono arrivati separati all'evento e, dopo aver sfilato da soli sul red carpet, una volta all'interno della sala si sono seduti vicini, rivelando di condividere un rapporto profondo e affiatato. A unirli sono stati anche i look che hanno scelto per la serata, tanto che in molti avrebbero potuto tranquillamente scambiarli per fratelli. Sia il principe che il calciatori hanno puntato sull'eleganza senza tempo dello smoking: David ha scelto un modello su misura con giacca blu notte e bavero e pantaloni "a contrasto" in nero, William ha invece preferito il classico total black ma con un blazer di velluto. A completare il tutto non potevano mancare le camicie bianche e i papillon.

David Beckham in smoking

Il toccante discorso del principe William

Essendo l'uomo simbolo della monarchia britannica, il principe William non ha potuto fare a meno di intervenire sul palco, così da rendere omaggio a tutti coloro che hanno rischiato di morire durante la pandemia. Le sue parole sono state: "Ogni giorno i nostri servizi di emergenza affrontano situazioni difficili e ad alta pressione. Siete davvero eroici. Quando la maggior parte di noi si volta dall’altra parte in cerca di sicurezza, ci sono soccorritori che corrono dritti verso il pericolo e spesso salvano vite, mettendo a repentaglio la propria". Chi è stato il primo a dedicargli un applauso? Naturalmente l'amico David Beckham.

