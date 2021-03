Daniela Martani è tra le concorrenti de L'Isola dei Famosi 2021, per diverse settimane ricoprirà i panni della naufraga in Honduras e sarà costretta a vivere di stenti insieme a una serie di colleghi più o meno noti. Tutti gli appassionati di reality di sicuro l'avranno riconosciuta: ha debuttato nel mondo dello spettacolo nel 2009, per la precisione quando ha partecipato a una delle prime edizioni del Grande Fratello. All'epoca faceva l'hostess di volo per Alitalia, non a caso, una volta conclusasi la trasmissione, divenne il simbolo delle proteste contro la compagnia aerea. Come è cambiata col passare degli anni? Ecco le foto che mostrano la trasformazione.

La trasformazione di Daniela Martani

Era il 2009 quando Daniela Martani partecipò al GF, all'epoca aveva 36 anni e faceva l'hostess per Alitalia. Sebbene non arrivò in finale, visto che per motivi lavorativi fu costretta ad abbandonare la casa di Cinecittà, è riuscita lo stesso a rimanere nella storia del programma. Negli anni successivi non ha mai abbandonato il mondo dello spettacolo, spaziando tra ospitate televisive e la carriera radiofonica. Oggi la ritroviamo tra i naufraghi dell'Isola e, confrontando le foto di ieri e oggi, è chiaro che è diventata una donna più matura, anche se ha mantenuto invariati sia i lineamenti che i capelli lunghi e scuri. Ora si sentirà prona per mostrarsi senza trucco in Honduras?

in foto: Daniela nel 2009

Le lotte animaliste di Daniela Martani

Come si evince dal suo profilo Instagram, Daniela Martani è un'animalista incallita e non esita a mostrare il suo sostegno ai più svariati movimenti vegan. Da tempo ha eliminato dalla sua alimentazione ogni derivato di origine animale e lotta con determinazione contro ogni tipo di sfruttamento del settore. Non sorprende che sui social si sia scagliata spesso contro star e influencer, prime tra tutte Chiara Ferragni, accusate di non aver avuto rispetto verso la sofferenza degli animali, visto che indossano regolarmente abiti e accessori di pelle. Proprio prima di partire per l'Isola, inoltre, è finita al centro delle polemiche per alcune sue posizioni estreme, in più di un'occasione ha infatti negato l'esistenza della pandemia.