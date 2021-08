Damiano dei Maneskin mostra la foto di suo nonno: la somiglianza è impressionante Da chi ha ereditato il suo iconico fascino Damiano dei Maneskin? Dal nonno e a dimostrarlo è una foto che il cantante in persona ha condiviso di recente sui social: i due si somigliano in modo impressionante, tanto da sembrare l’uno la fotocopia dell’altra.

A cura di Valeria Paglionico

Damiano David è una delle star più amate degli ultimi tempi, insieme ai Maneskin ha raggiunto il successo internazionale e ad oggi calca i palcoscenici più ambiti sfoggiando dei sofisticatissimi look genderless. È da quando ha debuttato in tv a X-Factor che ha cominciato a spopolare con il suo fascino da "bello e dannato" e, sebbene da quel momento siano passati diversi anni, continua a essere considerato un indiscusso sex symbol. È sempre stato molto riservato sulla sua vita privata ma di recente ha rivelato un dettaglio davvero inedito: ha condiviso sui social una foto del nonno e la cosa particolare è che gli somiglia in modo impressionante.

Damiano David ha ereditato il fascino del nonno

Make-up sugli occhi, tacchi alti, corpo ricoperto di tatuaggi e fascino irresistibile: Damiano dei Maneskin ha letteralmente stregato i fan con il suo sex appeal. Nonostante siano passati diversi anni dai suoi esordi nella musica, questo dettaglio non è assolutamente cambiato. Vi siete mai chiesti da chi ha ereditato tanto fascino? Lo ha rivelato lui stesso sui social, postando tra le Stories un collage di una sua foto e un vecchio primo piano del nonno, aggiungendo la didascalia "Sex symbol from 1929".

Le foto di Damiano e di suo nonno

Considerando che a dividerli ci sono almeno due generazioni, nonno e nipote vantano uno stile praticamente opposto: Damiano porta i capelli lunghi e ha gli occhi contornati da una marcata linea di eye-liner, il nonno è il classico uomo d'altri tempi in camicia e giacca, con i capelli tirati all'indietro leggermente ondulati, ma è chiaro che condividono gli stessi lineamenti e lo stesso sguardo profondo. Non sembrano forse essere l'uno la fotocopia dell'altra?