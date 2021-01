Chi nelle ultime ore non ha visto almeno un meme di Bernie Sanders? Il senatore del Vermont ha fatto il giro del web dopo essere apparso all’Inauguration Day infreddolito seduto su una sedia pieghevole con indosso giacca pesante e muffole "montanare" a rombi bianchi, neri e marroni. Sono proprio gli originali guanti di lana a essere diventati "vittima" dell'ironia degli utenti, che in poche ore hanno reso virale l'hashtag #BerniesMittens, ovvero "i guanti di Bernie". Addirittura anche le star non hanno resistito a questa mania social e hanno cominciato a modificare le loro foto fashion, aggiungendo Bernie sullo sfondo di copertine o immagini tratte da iconiche scene delle serie tv. Il risultato? Assolutamente esilarante.

I guanti di Bernie finiscono in copertina

Tra le prime a non aver resistito alla "Bernie mania" c'è stata Jennifer Aniston che, oltre ad averlo aggiunto sul divano di "Friends" al fianco di Courteney Cox, Lisa Kudrow e gli altri con tanto di didascalia "Il nostro amico Bernie", ha cominciato a modificare anche le copertine patinate di cui è diventata protagonista nel corso degli anni. È il caso di un servizio fotografico realizzato per "Interview", nel quale appare prima in gonna di pelle e crop top, poi con una giacca biker e stivali cuissardes, ma sempre con il senatore e i suoi guanti sullo sfondo. A seguire l'esempio dell'attrice, anche Eva Longoria, che lo ha "piazzato" sulla veranda di una delle case di "Desperate Housewives", scrivendo nella didascalia: ‘Ti senti mai come se qualcuno stesse guardando?".

in foto: Le Kardashian–Jenner

Da Sex and the City ai Trump, i meme divertenti

Si potrebbe continuare con Sarah Jessica Parker, che ha trasformato Bernie in uno dei protagonisti di "Sex and the City", aggiungendolo al fianco di Carrie, Miranda e Charlotte, con Demi Moore, che ha sostituito Patrick Swayze con il senatore nell'iconica scena del vaso di "Ghost". Insomma, le star sono letteralmente impazzite per la moda diventata ormai virale. Sul web, inoltre, è possibile trovare facilmente moltissimi altri meme che hanno come protagonisti i guanti "montanari" di Bernie, da quelli con le immagini di "How I met your mother" alle foto della famiglia Trump al completo, fino ad arrivare ai selfie delle Kardashian-Jenner. Insomma, a quanto pare il senatore ha conquistato davvero tutti: le muffole di lana diventeranno il must-have dell'inverno grazie a lui?