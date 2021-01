I tatuaggi sono la mania del momento, tanto che è ormai difficilissimo trovare qualcuno che non abbia neppure un disegno impresso sulla pelle con l'inchiostro indelebile. Neppure le star riescono a farne a meno, anche se spesso optano per dei mini tattoo quasi invisibili, così da non rivelarli ogni volta che indossano un abito scollato sul red carpet. È il caso, ad esempio, di Dakota Johnson, che, sebbene abbia alcune scritte abbastanza marcate sparse sul corpo, è riuscita a scegliere delle zone "segrete". In quanti avevano notato i suoi tatuaggi? Hanno tutti uno stile diverso e un significato simbolico molto profondo.

Il tatuaggio dietro al collo

Tra i tattoo più "nascosti" della Johnson c'è quello che ha dietro al collo, lo mette in mostra solo quando sfoggia dei raffinati raccolti. Si tratta di una scritta a caratteri gotici che recita "Amor", un chiaro riferimento alla sua profonda fiducia in un sentimento tanto forte e travolgente.

Le rondini sulla spalla

Il tatuaggio più in vista di Dakota? Quello in stile old school che ha sulla spalla destra. Raffigura tre rondini in volo ed è in bella vista ogni volta che indossa un abito con le spalline sottili o comunque scollato sulla schiena. Il suo significato è profondamente profondo, visto che le rondini sono simbolo di libertà e di indipendenza.

Il tatuaggio coordinato a mamma Melanie Griffith

A essere spesso in mostra è anche il tattoo che Dakota Johnson ha nella parte interna del braccio sinistro. Si tratta di una scritta in latino molto marcata, che a caratteri corsivi recita: "Acta non verba", ovvero "Fatti non parole". Qual è il suo significato? Si tratta di una frase che le ripeteva sempre il padre Don Jonson, il quale non voleva che si tatuasse. Ad accompagnarla a realizzare questo "colpo di testa" è stata la mamma Melanie Griffith, che ne ha approfittato per fare lo stesso tattoo della figlia.

Il tatuaggio sul piede

Dakota ha un mini tatuaggio sul piede destro ma lo rivela solo quando indossa sandali e abiti corti, dunque sui red carpet, che solitamente calca con gonne lunghe e sinuose, lo nasconde. Cosa raffigura? Si tratta di una scritta che recita "Look to the moon", ovvero "Guarda la luna", circondata da alcune stelline. Sebbene non ne abbia mai rivelato il significato preciso, sembra essere un simbolo di speranza e di positività.

Il tatuaggio a forma di fiore

Tra gli ultimi tattoo che Dakota ha voluto imprimere sul corpo c'è quello realizzato da Dr Woo, il tatuatore più amato dalle star, che le ha disegnato una piccola margherita sulla parte posteriore dell'avambraccio destro. Lo stile è ispirato alle opere d'arte del pittore viennese Egon Schiele e, stando alle indiscrezioni, l'attrice gli avrebbe donato un significato simbolico molto particolare: essendo un fiore morente che sta perdendo i suoi petali, rappresenterebbe il cambiamento climatico e la necessità di prendersi cura della Terra.