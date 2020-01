Questa notte si è tenuta in California la 25esima edizione dei Critics' Choice Awards, una delle cerimonie di premiazione più attese nel mondo del cinema che anticipa gli Oscar. A trionfare all'evento sono stati "C'era una volta a… Hollywood" di Quentin Tarantino, che si è aggiudicato il titolo di miglior film dell'anno, Joaquin Phoenix nel ruolo di Joker eletto miglior attore, mentre a The "Irishman" di Martin Scorsese è andato il riconoscimento per il miglior cast. Come succede a ogni appuntamento mondano di questo calibro, ad attirare le attenzioni del pubblico non sono stati solo i vincitori ma soprattutto le numerose star che hanno calcato il red carpet, da Jennifer Lopez a Nicole Kidman, tutte hanno contribuito a trasformarlo in una vera e propria passerella grazie ai loro look. Tra lunghi abiti da sera, maxi scollature e paillettes, è stato un trionfo di eleganza.

Critics' Choice Awards 2020, le più sexy sul red carpet

Quale migliore occasione di un red carpet internazionale per dare il meglio di sé in fatto di sensualità? È proprio quanto fatto da moltissime star ai Critics' Choice Awards 2020, dove è andata in scena una sfida a colpi di maxi scollature e dettegli audaci. La più sexy era in assoluto Zendaya, ha puntato su una creazione fucsia firmata Tom Ford con un taglio cut-out sulla silhouette e un corpetto "seconda pelle" che le facciata il seno nudo. A farle concorrenza, però, sono state le dive che hanno superato gli "anta", da Jennifer Lopez splendida in un abito di Georges Hobeika che le ha lasciato la schiena scoperta a Charlize Theron scintillante in Celine con una maxi scollatura. Come non fare riferimento ad Anne Hathaway, già in splendida forma (e col seno in mostra) a un mese dal parto?

Tutte in arancione ai Critics' Choice Awards 2020

Qual è stata la moda più gettonata sul red carpet dei Critics' Choice Awards 2020? Puntare tutto su dei colori vitaminici. L'arancione è in assoluto il preferito dalle star, da Olivia Wilde che ha optato per una creazione di Valentino a Laura Dern in Emilia Wickstead, fino ad arrivare a Rachel Brosnahan in Carolina Herrera e ad Alison Brie in Bandon Maxwell. Kristen Bell e Janet Mock hanno invece osato in verde, anche se hanno scelto due tonalità un tantino differenti. Insomma, a quanto pare per essere trendy come le celebrities bisogna dire addio al nero e alle tonalità sobrie: la mania del momento è farsi notare con le nuance brillanti.