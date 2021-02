Una della manie più in voga tra le star da diversi anni è quella di rispolverare le foto della propria infanzia per postarle sui social, così da dimostrare ai followers che la propria bellezza è sempre stata naturale al 100%. L'ultima ad averlo fatta è stata Cristina Marino, la compagna di Luca Argentero, che ha riaperto i vecchi album risalenti agli anni '90 per mostrarsi in versione mini. Sarà perché veder crescere la figlia Nina Speranza le ha fatto venire la nostalgia dell'infanzia o perché semplicemente ha ritrovato degli scatti dei suoi primi anni di vita, ma la cosa certa è che non ha resistito alla tentazione di postarli sui social, dove i fan hanno notato un dettaglio molto particolare: somigliava in modo impressionante a Cindy Crawford.

La foto di Cristina Marino da piccola

Dopo aver passato l'ultimo anno a documentare le gioie della maternità, non perdendo occasione per mostrare anche il ritorno in forma dopo il parto, Cristina Marino ha deciso di seguire la mania più gettonata tra le star, quella di postare una sua foto da piccola. Si tratta di uno scatto in bianco e nero nel quale appare in primo piano mentre posa come una vera e propria modella. Porta i capelli sciolti con la fila laterale, ha gli occhi leggermente contornati da una linea di matita nera e la bocca carnosa che ancora oggi la contraddistingue in evidenza. Nella didascalia ha scritto semplicemente "Anni '90", facendo riferimento al periodo in cui era una bambina. Di tempo ne sarà pure passato da allora ma Cristina non ha perso la bellezza che l'ha sempre caratterizzata.

in foto: Cristina da bambina

I fan notano la somiglianza con la modella degli anni '90

Al di là dell'innegabile splendore, il dettaglio che hanno notato i fan della giovane influencer è un altro: ha lo stesso sguardo di Cindy Crawford, tanto che, complice il bianco e nero della foto, potrebbe essere tranquillamente scambiata per la nota top degli anni '90 da bambina. Molti followers l'hanno paragonata anche a Brigitte Bardot, sottolineando ancora una volta il fatto che non ha nulla da invidiare alle icone di bellezza che hanno fatto storia. Insomma, la compagna di Luca Argentero ha letteralmente conquistato i follower: una volta cresciuta Nina Speranza le somiglierà? Per il momento il suo viso non è stato ancora mostrato sui social ma con due genitori così non può che essere meravigliosa.