Creme viso antirughe 50 e 60 anni: le migliori e le più efficaci contro i segni del tempo La crema viso antirughe perfetta da utilizzare nella fascia di età tra i 50 e i 60 anni è ricca e nutriente, per mantenere l’elasticità della pelle e combattere i segni del tempo, rimpolpando linee e segni di espressione. Ogni pelle ha esigenze diverse e per tanto anche la crema dovrà essere scelta in base alla tipologia: ecco le creme antiage da provare.

A cura di Federica Ambrogio

Foto di Caudalie

La skincare routine cambia con il passare del tempo: tra i 50 e i 60 anni per esempio, la pelle perde di elasticità e di tono e l'invecchiamento cellulare è più veloce perché le cellule si rigenerano più lentamente. Oltre al ricambio cellulare più lento però, esistono altre cause che possono contribuire all'invecchiamento della pelle, come ad esempio i raggi ultravioletti, il fumo e lo smog. Per contrastare e alleviare i segni del tempo è importante utilizzare creme per il viso antirughe, ma anche prodotti nutrienti e idratanti che rendono la pelle più elastica in modo da rallentare la comparsa di nuove linee. I prodotti antietà sono solitamente ricchi e nutrienti proprio per rimpolpare la pelle e renderla più compatta e tonica: anche in questa fascia di età la crema viso fa scelta in base alla tipologia di pelle, e in caso di incertezza è possibile chiedere un parere al proprio dermatologo di fiducia che saprà indicare la migliore crema anti age per le esigenze di ogni persona. In commercio esistono differenti tipologie di creme viso antirughe, da quelle più economiche ma efficaci che si possono trovare anche in farmacia a quelle più costose con ingredienti di nicchia. Vediamo quali sono le migliori creme per il viso antirughe da usare a 50 e 60 anni.

Quali sono le migliori creme antietà per il viso da usare a 50 e 60 anni

Ogni pelle ha esigenze diverse e anche tra le creme viso anti age esistono delle differenze: alcuni prodotti infatti sono particolarmente indicati per le pelli più secche e aride, altri per le pelli normali o che si lucidano facilmente. Alcuni trattamenti poi, si applicano la sera prima di andare a dormire, per permettere alla pelle di rigenerarsi durante la notte.

B-SELFIE – Miracle

Un trattamento anti-age quotidiano che agisce sulle cause dell’invecchiamento e potenzia le naturali funzionalità cutanee per una pelle rigenerata, tonica e luminosa. La sua formulazione creata con microcelle ultra-filler e i fitosomi di acido ialuronico permette di regalare alla pelle un’azione tensiva e ridensificante. Si può utilizzare mattino e sera dopo la detersione, ed è perfetta anche come base per il make up.

VeraLab – Zero Time

Una crema viso per nutrire e idratare la pelle in profondità. La sua applicazione previene e a minimizzai segni del tempo, oltre a conferire più compattezza ed elasticità. Inoltre protegge l’epidermide grazie alla sua azione antipollution e rinforza la barriera cutanea dagli agenti inquinanti, irritanti ed esterni. È adatta a tutte le tipologie di pelle: perfetta per le pelli secche o tendenti al secco che necessitano di nutrimento ed idratazione, per le pelli miste che presentano zone tendenti al secco e per le pelli mature alla ricerca di una crema che svolga la sua funzione antiaging. Si applica mattino e sera su viso, collo e décolleté.

Caudalie – Crema Cashmere Ridensificante

Una crema viso morbidissima che corregge le rughe, rassoda la pelle, nutre e ridensifica. Grazie all'unione brevettata di Resveratrolo, Acido Ialuronico e booster di Collagene Vegano, la Crema Cashmere Ridensificante corregge le rughe, rassoda e ridensifica la pelle. È adatta a tutte le tipologie di pelle e si applica al mattino dopo la detersione.

Kiehl's – Super Multi-Corrective Cream

Una crema viso anti età che agisce simultaneamente per distendere, rassodare e ridefinire i contorni del viso, rinnovando la grana cutanea già dopo due settimane di utilizzo. Agisce direttamente sui principali segni di invecchiamento tra cui linee sottili e rughe del viso e del collo, perdita di tonicità, irregolarità della pigmentazione cutanea e colorito spento. Può essere utilizzata da tutte le tipologie di pelle, anche quella più sensibile, e si applica mattino e sera.

Estée Lauder – Resilience Multi-Effect Night

Un trattamento notte che ottimizza il naturale processo di riparazione notturna della pelle: stimola la naturale produzione di collagene durante la notte, durante il quale viene naturalmente rinnovato. La pelle risulta così più tonica e luminosa, e le rughe appaiono rimpolpate. Può essere utilizzato quotidianamente come trattamento notturno, ma può essere applicato anche una volta alla settimana come maschera intensiva.

Come idratare e curare la pelle a 50 e a 60 anni: la beauty routine antirughe da seguire

Curare la pelle è fondamentale a ogni età, ma a 50 e 60 anni è importante seguire una beauty routine specifica in grado di mantenere la pelle tonica ed elastica, contrastando i segni del tempo e rimpolpando le rughe. Fondamentale quindi detergere il viso in modo delicato per non aggredire la pelle, e applicare quotidianamente al mattino e alla sera una crema viso anti rughe. Le pelli particolarmente segnate o secche potranno abbinare alla crema viso anche un siero, per potenziare l'azione antietà e ottenere così una pelle più tonica e compatta. Per una skincare completa, non dimenticare di applicare il contorno occhi e il contorno labbra.