Paola Turani e Giulia Valentina sono migliori amiche e sui social non hanno mai esitato a mettere in mostra il profondo affetto che le lega. Così facendo hanno dimostrato che, nonostante la celebrità, rimangono due donne assolutamente "normali" che non possono fare a meno l'una dell'altra. Di recente si sono concesse una vacanza insieme e ne hanno approfittato per dedicarsi delle dolcissime parole sui social. Il dettaglio che non è passato inosservato? Hanno indossato dei look balneari in lurex coordinati, lanciando così il trend più adorabile dell'estate 2021. Quante saranno le best friends che al mare indosseranno gli stessi costumi?

Paola Turani e Giulia Valentina, amiche in coordinato

Quale migliore occasione di una vacanza con un'amica per sfoggiare dei look da mare super trendy? È proprio quanto fatto da Paola Turani e Giulia Valentina, apparse più adorabili che mai in coordinato con dei costumi in lurex rosa firmati Calzedonia. La prima è incinta e ha deciso di mettere in mostra il pancione con un due pezzi con slip sgambato e reggiseno col ferretto, la Valentina, invece, ha preferito un modello intero con coppe imbottite e scollo a V che è riuscito a esaltare in modo impeccabile la sua silhouette da urlo. Al motto di "Non lasciatevi scappare le amiche che quando siete felici lo sono per voi", le due influencer (e best friends) di sicuro diventeranno le più imitate dell'estate 2021.

Il trend per best friends da seguire in estate

Se fino ad aggi ad aver spopolato era stato solo il trend mini-me con i look coordinati mamma e figlia, nell'estate 2021 è arrivata una nuova mania dedicata alle migliori amiche e, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, è tutt'altro che infantile o banale. Di cosa si tratta? Dell'indossare dei costumi identici, così da rivelare il rapporto profondo che si condivide anche con le proprie scelte di stile. Certo, si può optare per modelli e brand diversi, ma è fondamentale che gli outfit da spiaggia siano abbinati, magari dello stesso colore o decorati con le stesse stampe. Insomma, Paola e Giulia sembrano dettare legge in fatto di tendenze estive, a questo punto non resta che prendere ispirazione da loro durante le prossime vacanze.