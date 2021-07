Se non puoi andare al mare o in montagna e abbronzarti con i raggi del sole arriva in tuo aiuto l'abbronzatura spray, il trattamento cosmetico utilizzato da chi vuole la tintarella perfetta anche restando in città. Un trattamento che viene effettuato in cabina estetica per un risultato perfetto e curato, ma che può anche essere ricreato a casa con qualche piccola attenzione, anche se il risultato fai da te potrebbe essere del tutto differente da quello ottenuto in un centro professionale. L'abbronzatura spray è inoltre non presenta controindicazioni se eseguita nel modo corretto, ed è decisamente più sicura e meno dannosa per la pelle rispetto all'esposizione al sole e ai raggi solari perché non provoca invecchiamento cutaneo ed evita anche la comparsa di macchie della pelle.

Cos’è e come funziona l’abbronzatura spray

L'abbronzatura spray è un trattamento cosmetico che da qualche anno spopola anche tra le star. Il motivo? Regala un colorito dorato e luminoso senza esporsi al sole per ottenere la tintarella perfetta. Si esegue presso i centri estetici che offrono questo servizio e viene nebulizzata sul corpo una miscela composta da burro di karitè, sostante nutrienti e una sostanza estratta dallo zucchero di canna conosciuta anche come diidrossiacetone, un prodotto totalmente naturale che reagisce a contatto con la pelle regalando all'incarnato un velo di doratura uniforme e omogenea. A differenza dei classici autoabbronzanti non lascia quell'alone arancione sulla pelle e soprattutto non crea macchie di colore.

Quanto dura e i costi del trattamento

La seduta presso il centro estetico è piuttosto veloce: il trattamento di abbronzatura spray richiede di solito pochi minuti e ti assicura una tintarella impeccabile per circa una settimana. Il colore svanisce a poco a poco dopo la doccia ma attenzione: per le prime ore dopo il trattamento è sconsigliato bagnare la pelle, e la prima sera potresti macchiare le lenzuola con un leggero alone dorato. Il costo dell'abbronzatura spray varia dal centro estetico, ma in media si aggira intorno ai 50€ a seduta.

Cosa fare prima e dopo il trattamento

Per ottenere un effetto impeccabile è consigliato effettuare uno scrub per esfoliare la pelle e rimuovere le cellule morte dallo strato superficiale, in modo da avere la pelle perfettamente liscia. Evita poi di applicare creme e oli sulla pelle prima del trattamento, mentre è importante idratare la pelle dopo ogni doccia. Cerca di evitare l'acqua e sport nelle ore successive al trattamento, perchè le sostanze agiscono anche dopo l'applicazione prima di stabilizzarsi. Per questo motivo è consigliato indossare degli abiti scuri subito dopo il trattamento e anche il giorno successivo. Non dimenticare che l'abbronzatura spray non ti protegge dai raggi del sole: se ti esponi nei giorni successivi al trattamento cosmetico assicurati di proteggere la pelle con una crema con fattore di protezione, per evitare scottature, eritemi e macchie solari.

Abbronzatura spray a casa: è sicura?

Se vuoi provare a ricreare lo stesso effetto dell'abbronzatura spray a casa puoi utilizzare gli spray autoabbronzanti, ma il rischio di ottenere un risultato non uniforme è piuttosto alto perché alcune zone possono essere difficili da raggiungere e se non fai attenzione all'asciugatura il colore potrebbe risultare a macchie. Se vuoi comunque provare a creare da sola la tua tintarella, concentrati su una zona specifica, come per esempio le gambe: inizia a vaporizzare il prodotto a una distanza di circa 15 centimetri dalla pelle e muoviti lentamente in modo che la nebulizzazione permetta di depositare il prodotto in modo omogeneo. Non dimenticare la zona dietro alle ginocchia e tra le dita, soprattutto se indosserai abiti o gonne corte e scarpe aperte.