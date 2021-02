Il rituale per rimuovere il make up la sera può essere noioso, soprattutto quanto rientri stanca o è molto tardi. La conseguenza è che spesso molte donne rinunciano alla detersione serale rimandandola al mattino, andando a dormire truccate. Niente di più sbagliato: pulire il viso la sera rimuovendo ogni traccia di make up e impurità è fondamentale per curare la pelle e avere un incarnato sempre luminoso e fresco. In aiuto alle più pigre arrivano i burri struccanti, prodotti cremosi da massaggiare su viso, occhi e labbra e risciacquare: un gesto velocissimo, facile ed ecosostenibile che farà bene alla pelle e all'ambiente, senza richiedere troppo tempo davanti allo specchio.

Cosa sono i burri struccanti

Il burro struccante è un prodotto a base di oli e burri da massaggiare sul viso per rimuovere ogni traccia di trucco e di impurità. È il prodotto perfetto da utilizzare quando si arriva a casa stanche la sera e non si ha voglia di dedicare troppo tempo alla skincare routine serale senza però rinunciare a una coccola e soprattutto a uno step fondamentale per la cura della pelle. Quando si va a dormire truccata infatti la pelle rischia di irritarsi e disidratarsi oltre che di invecchiare prima del tempo quando diventa una pratica abituale. Il cleansing balm è indicato soprattutto in caso di pelle secca e disidratata perchè grazie alla sua azione nutriente oltre a struccare rende la pelle morbida e setosa, mentre le pelli grasse e a tendenza acneica potrebbero non trovarsi bene con questo tipo di prodotto, in quando non rimuove il sebo in eccesso e potrebbe addirittura rendere la pelle più grassa. Un prodotto pratico ed ecosostenibile: potrai finalmente dire addio ai dischetti di cotone perchè ti basteranno le tue mani e un asciugamano in microfibra per rimuovere ogni traccia di make up.

Come e perché usare un burro struccante

Il burro struccante è molto semplice e veloce da utilizzare: non dovrai fare altro che prelevare una piccola quantità di prodotto, scaldarlo qualche secondo tra i polpastrelli e poi massaggiarlo delicatamente sul viso asciutto con movimenti circolari. Deposita una piccolissima quantità di prodotto sulle guance, e poi concentrati nella zona oculare: inizia massaggiando delicatamente le palpebre e poi le ciglia per rimuovere ogni traccia di mascara. Sciacquati poi le mani per rimuovere i residui di trucco e con le mani umide massaggia il viso per rimuovere fondotinta, correttore e polveri. Dopo qualche minuto, quando tutto il make up sarà sciolto, risciacqua con acqua tiepida: se noti ancora qualche traccia di trucco potrai utilizzare un panno in microfibra inumidito con acqua calda per eliminare ogni traccia. Il tuo viso sarà perfettamente deterso e grazie agli oli presenti nel cleansing balm la tua pelle sarà morbida e vellutata.

I migliori burri struccanti da provare

Negli ultimi anni sono tantissimi i brand che hanno proposto tra la loro gamma di prodotti i burri struccanti: tra i più celebri c'è il Take the day off Cleansing Balm di Clinique, la cui texture crema si trasforma in un olio fluido rimuovendo anche il make up long lasting. Biofficina Toscana propone invece il Burro Struccante ai Frutti Rossi: si scioglie trasformandosi in un olio dal tocco vellutato se lo utilizzi sulla pelle asciutta opuure in un latte detergente se lo usi sulla pelle inumidita. È perfetto per rimuovere in modo efficace e profondo anche il trucco più resistente da viso ed occhi. Il Coconut Cleansing Balm di Yes To, Naturale al 98%, oltre a rimuovere il make up idrata in profondità e lascia una pelle pulita e idratata, mentre il Burro avocado di Bioearth è perfetto anche per le pelli più sensibili: l’estratto biologico di fiori di Camomilla infatti ha un’azione lenitiva per la pelle che agisce mentre l'olio di Avocado deterge in profondità. Scopri nella gallery tutti i burri struccanti da provare per eliminare ogni traccia di trucco in modo pratico e veloce.