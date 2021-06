in foto: foto di @elitenetflix

La serie tv Élite è tornata su Netflix per la quarta stagione, con un cast completamente rinnovato. La serie tv spagnola ha conquistato fan in tutto il mondo con le vicende di una scuola privata in cui si intrecciano storie d'amore e di vendetta. A catturare l'attenzione del pubblico sono stati anche i look freschi e contemporanei sfoggiati dai protagonisti, che mixano capi firmati e low cost. Ogni abito rispecchia la personalità di chi lo indossa: l'affascinante Rebeka predilige gli abiti fascianti da diva misteriosa, l'irriverente Mencía ama i dettagli grunge, Ander ama il rigore minimal delle polo mentre Cayetana sfoggia blazer preppy-chic. Ecco alcuni dei look più belli.

I look della quarta stagione di Elite

Uno dei "fashion moments" della serie riguarda Rebeka (Claudia Salas), sicuramente uno dei personaggi chiave della serie: a una festa indossa un abito lungo in velluto rosso scuso, castigato e sensuale allo stesso tempo, con una coda di cavallo altissima. Il vestito è firmato Yezael e appartiene alla collezione Autunno/Inverno 2019-20. Anche nei momenti più casual Rebeka non rinuncia a un tocco di stile: perfino la felpa sportiva è tempestata di cristalli.

All'opposto troviamo lo stile ribelle e anticonvenzionale di Mencìa (Martina Cariddi) la nuova arrivata nella scuola. I suoi look fondono elementi glamour e post punk, come i chocker con lucchetti al collo e le felpe con tagli cut out e spille da balia, in perfetto stile Sex Pistols. Anche questo capo è firmato Yezael. L'accessorio che farà tendenza nel suo stile è lo zainetto argentato di Asos, già sold out.

in foto: La felpa di Yezael che indossa Mencia di Elite

Uno stile più classico invece è quello sfoggiato da Cayetana (Georgina Amoros), che ama molto le giacche classiche: nel quarto episodio sfoggia un blazer a quadretti bianchi e neri Zara, mentre in quello successivo una giacca quadri scozzese rosa firmato Asos. I costumi della serie seguono questo mix di stile e marchi diverse. Le spille a forma di cuore rosso che Clara sfoggia sul blazer nella puntata dei Racconti, per esempio, si trovano in vendita sul sito AliExpress. Anche il personaggio di Ander ha uno stile eclettico nella sua semplicità: passa dalle polo colorate di Lacoste alle camicie con dettagli a contrasto Yezael. Le serie tv sono spesso fucine di nuove tendenze: scommettiamo che questi capi saranno presto sold out?