Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare del fenomeno musicale del momento, Liberato, il rapper dall'identità sconosciuta che sta spopolando nel mondo della musica. Dopo aver tenuto un mega concerto sul lungomare di Napoli il 9 maggio, a un anno esatto dal suo debutto, registrando un boom di presenze, ha annunciato anche un'alta data a Milano il 9 giugno, guadagnando migliaia di like in pochi minuti con la foto in cui dava la notizia ufficiale. Nonostante nessuno sappia ancora chi si nasconde dietro il progetto di successo, si fa sempre più chiara la collaborazione con Converse. Le sneakers e gli abiti del brand sportivo appaiono praticamente in tutti i video ma quello che in molti si chiedono è: le Converse personalizzate di Liberato faranno presto parte di un'esclusiva capsule collection?

La collezione di sneakers Liberato per Converse è sempre più vicina?

Durante un viaggio in prima classe Roma-Milano, il giorno successivo al concerto di Liberato a Napoli, abbiamo intercettato un passeggero, probabilmente un grafico, che modificava tramite Photoshop alcune immagini, in tutto una ventina, che sembrano essere a tutti gli effetti quelle da inserire in un look book. Raffiguravano un modello di sneakers Converse in suede nero su cui veniva posizionato il logo con il nome del rapper Liberato e l'iconica rosa con le spine sulla tomaia. Il pavimento in cotto lascia presupporre che non siano state scattate a Napoli ma che lo shooting fotografico sia stato realizzato in un'altra location.

Tutto lascia pensare al fatto che potrebbe trattarsi di una capsule collection “marchiata” Liberato, nata proprio dalla collaborazione col noto brand americano che, contattato da Fanpage.it, aveva già dichiarato: “Il concerto al tramonto sul lungomare è stato realizzato in collaborazione con Converse. II brand sosterrà tutte le prossime iniziative del cantante". Insomma, a quanto pare la partnership tra Liberato e Converse non si limiterebbe alla cura dei look dei video, nei quali quasi tutti gli attori sfoggiano degli outfit firmati dal marchio: potrebbe sfociare presto nella realizzazione di una esclusiva linea di scarpe ispirata al rapper? Liberato potrebbe pensare di dare l'annuncio durante il concerto a Milano del prossimo 9 giugno, anche se per il momento si preferisce continuare a mantenere un alone di mistero sia sulla sua identità che sulle finalità del suo (riuscitissimo) progetto.