Conor McGregor tra camicie griffate e orologi di diamanti: lo stile di lusso del campione di MMA Conor McGregor è finito sulle prime pagine di tutti i giornali dopo aver aggredito senza motivo Francesco Facchinetti. In quanti prima avevano mai visto il suo profilo social? Dalle foto postate si scopre che, al di là della passione della boxe, non può fare a meno di griffe e accessori di lusso.

A cura di Valeria Paglionico

Conor McGregor è finito sulle prime pagine dei giornali nelle ultime ore: nella notte tra sabato 16 e domenica 17 ottobre ha aggredito Francesco Facchinetti. I due erano a cena e parlavano in tutta tranquillità quando all'improvviso il campione di MMA ha tirato un pugno sul viso al conduttore milanese, ferendolo in maniera evidente. La denuncia è poi arrivata sui social, dove Facchinetti ha dichiarato: "Sono stato aggredito da Conor McGregor. Me lo ha dato senza motivo: poteva tirarlo a mia moglie che era lì con me, alle mie amiche o ad altri miei amici che erano lì. Ho scelto di denunciare perché se è andata bene è un miracolo. Le sue mani sono armi. Lo abbiamo accolto come un eroe, invece è solo un bullo. Spero che paghi visto che non è nemmeno la prima volta". Spulciando il profilo di Conor si scopre poi che, oltre alla passione per la boxe, non può fare a meno delle griffe.

I look griffati di Conor McGregor

Conor McGregor veste griffato e non esita a ostentare la sua passione per il lusso sfrenato sui social, dove si fotografa spesso con abiti e accessori firmati dalle più grandi Maison del mondo. Versace è tra i suoi brand preferiti: ha una camicia di seta della collezione Trésor de la mer da 995 euro, dei boxer da spiaggia con delle stampe marine all-over (280 euro), una camicia decorata con l'iconica fantasia barocca da oltre 300 euro. Felpe Dolce&Gabbana, cappellini Gucci, ciabatte di gomme con la doppia G sulla fascia, ne ha davvero per tutti i gusti. Il guardaroba del campione di MMA riuscirà a fare invidia a star e influencer?

Conor McGregor con la camicia Versace

La passione per gli orologi di lusso

L'accessorio a cui Conor non rinuncia mai? L'orologio, meglio se extra lusso. Sui social ha dimostrato di vantare una collezione super preziosa di watch esclusivi e non perde occasione per esibirli, fotografandoli in primo piano. Negli ultimi giorni, dopo essersi fotografato in alcune boutique Patek Philippe, si è lasciato immortalare in compagnia della mamma mentre al polso sfoggiava un maxi orologio d'oro con cinturino in pelle nera e corona di diamanti. Probabilmente si tratta proprio di un prezioso del noto brand, il cui valore potrebbe aggirarsi intorno ai 274.000 euro. Conor possiede anche quantità infinita di Rolex, i più costosi? Il modello Yacht Master II in oro giallo da oltre 45.000 euro e un Day Date gold tempestato di diamanti da oltre 73.000 euro. Insomma, a quanto pare i diamanti non sono i migliori amici solo delle donne, anche gli uomini non riescono a farne proprio a meno e McGregor ne è la prova vivente.