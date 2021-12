Comodi e chic: i pantaloni da avere questo inverno sono oversize (e sono perfetti in ogni occasione) Il lockdown ci ha abituato alla comodità di capi larghi e morbidi, ma ora il comfort incontra l’eleganza: da Etro a Chanel, la moda punta sui pantaloni oversize.

Le irriducibili dei look attillati dovranno rassegnarsi: l'era degli skinny è tramontata e il pantalone da avere quest'inverno è rigorosamente oversize. A giudicare dalle sfilate Autunno/Inverno 2021-22 i modelli di tendenza sono ampi e morbidi. Addio a caviglie scoperte e a linee fascinati: i pantaloni più cool dell'inverno sono strutturati e ampi, il giusto compromesso tra eleganza e comfort. Non sono impegnativi come i classici pantaloni palazzo, ma sono altrettanto femminili: con i giusti abbinamenti esaltano il punto vita e modellano la figura senza costrizioni. Da quelli a vita altissima di Chanel a quelli dritti di MaxMara, ecco i modelli di tendenza.

I pantaloni oversize visti in passerella

Forse la colpa (o il merito) del ritorno dei pantaloni oversize in passerella è da attribuire all'onda lunga del lockdown, che ci ha abituato alla comodità di capi larghi e morbidi. Adesso il comfort incontra l'eleganza: Etro ha scelto questo modello di pantaloni come filo conduttore della sua collezione, abbinandolo a pullover colorati e bomber sportivi. L'accessorio must? Una cintura maxi, a contrasto.

I pantaloni larghi esistono anche versioni meno "urban", di taglio sartoriale e perfette per la sera: un esempio sono quelli firmati MaxMara e Chanel, che fluttuano a ogni passo. Il modello più caldo però è quello proposto da Miu Miu in tessuto trapuntato, ispirato alle tute da sci.

Come abbinare i pantaloni over

Anche se sono generalmente molto comodi, è sbagliato pensare i pantaloni oversize che non siano eleganti o femminili, l'importante è valorizzarli con i giusti abbinamenti e bilanciare i volumi. La vita alta di questi pantaloni sposa perfettamente cardigan e pullover dal taglio "cropped", che accarezzano le costole. Con un dolcevita sottile, magari ton-sur-ton, e gioielli maxi si è perfette dall'ufficio all'aperitivo. Un'altra tendenza del momento ci viene in soccorso: i body, minimal e sensuali.

L'accessorio irrinunciabile? Una cintura maxi, per dare un tocco androgino al look. Chi desidera un look più formale può scegliere il completo coordinato "spezzando" giacca e pantaloni con un crop top o un sottogiacca in seta, come propone Ermanno Scervino. Per la sera, via libera a bralette da lasciare a vista (la tendenza del momento) o che spunti da sotto la giacca.

Chi ha bisogno di qualche centimetro in più può indossare stivaletti con il tacco o zeppe, ma il tocco glamour è la punta anni Duemila che fa capolino dall'orlo ampio. Per il giorno, via libera a sneakers e anfibi sotto i modelli più sportivi e ai jeans larghi. Provare per credere: anche le pasionarie degli skinny si lasceranno sedurre da questo modello, perfetto fino al primo sole primaverile.