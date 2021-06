Siete in dolce attesa e il pancione vi sta costringendo a cambiare in modo drastico le vostre scelte di stile? Ogni donna che ha affrontato una gravidanza sa bene che non è semplice trovare un look che si adegui alla perfezione al proprio corpo in continua evoluzione e la cosa diventa ancora più complicata quando bisogna scegliere un outfit da cerimonia, in particolare da matrimonio. A una donna incinta invitata di nozze il più delle volte non conviene acquistare capi costosi e il motivo è molto semplice: molto probabilmente non li indosserà più dopo il parto. Su cosa sarebbe bene puntare? Su abiti alla moda, pratici, comodi e soprattutto non necessariamente premaman, anzi è preferibile scegliere dei modelli che possono essere "riciclati" anche dopo la cerimonia. Ecco quali sono i vestiti effetto premaman da indossare a un matrimonio e i consigli per scegliere la taglia giusta a seconda del diverso mese di gravidanza.

Gli outfit da indossare in base al mese di gravidanza

Cosa indossare a un matrimonio quando si aspetta un bambino? Le scelte fashion variano a seconda del mese di gravidanza in cui ci si trova. Il primo trimestre, quello in cui il pancino non è ancora evidente, si possono sfoggiare normali abiti da cerimonia: il più delle volte, infatti, le forme modificate dalla dolce attesa sono così impercettibili da non avere alcuna ripercussione neppure sulla taglia. Nel secondo trimestre sarebbe bene puntare sulla comodità, l'ideale è scegliere un vestito a portafoglio incrociato sotto al seno, così da valorizzare il pancino che non è ancora "esploso". Negli ultimi tre mesi di gestazione, invece, bisogna acquistare un indumento ad hoc, magari semplicemente oversize e non premaman, così da poter riciclare il look da cerimonia anche dopo il parto.

in foto: Un elegante look premaman di Paola Turani

Quale taglio scegliere: abito in stile impero o svasato

Chi ha detto che non si può essere eleganti e alla moda col pancione? La verità è che basta semplicemente valorizzarlo, soprattutto quando bisogna andare a una cerimonia. Per farlo è necessario scegliere degli abiti comodi e fashion (anche se non necessariamente premaman) capaci di mettere in risalto la naturale femminilità della dolce attesa. Quali sono i modelli su cui puntare? Innanzitutto quelli in stile impero, ovvero con la vita molto alta e la gonna lunga e dritta. In alternativa si possono scegliere dei semplici modelli svasati e oversize, oppure dei tubini stretch se si ha voglia di mettere in mostra il ventre. In tutti i casi l'ideale è puntare su un modello strapless o con un profondo scollo a V, in maniera tale da portare l'attenzione sul seno reso florido dalla gravidanza.

in foto: Abito stile impero di Zimmermann

Le tonalità consigliate per chi è in dolce attesa

Al di là del modello e del taglio dell'abito da cerimonia, una donna in dolce attesa deve scegliere con estrema attenzione anche il colore del suo look da invitata a un matrimonio. Per evitare di apparire troppo grossa l'ideale è puntare sui colori scuri capaci di snellire la figura ma, nel caso in cui si volesse rispettare la tradizione delle nuance più fresche e ridenti, sarebbe bene puntare su tinte chiare e pastello. La tinta unita è perfetta per mettere in risalto il pancione con eleganza ma, se si vuole osare in fatto di originalità, si possono preferire delle stampe all-over, a patto che siano a motivi micro. Le maxi prints, infatti, non fanno altro che allargare la figura, creando un effetto decisamente poco desiderabile.

in foto: Rosa Perrotta con abito lungo e scarpe raso terra

Gli abiti da cerimonia anti-caldo per la gravidanza

Il dettaglio a cui bisogna fare moltissima attenzione quando si sceglie un outfit da cerimonia in piena gravidanza? Tenere presente il fatto che in estate le temperature potrebbero essere davvero roventi, soprattutto a ora di pranzo quando di solito si è alle prese con il banchetto. È proprio per evitare di soffrire troppo il caldo che sarebbe bene optare per degli abiti comodi e freschi, magari senza maniche e in tessuti traspiranti. Anche per quanto riguarda le scarpe è preferibile lasciare i tacchi nell'armadio, preferendo dei più confortevoli sandali raso terra. In questo modo non solo a fine giornata non si avranno piedi, caviglie e gambe gonfie ma ci si godrà anche la cerimonia al massimo.