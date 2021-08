Come tornare a usare una tinta labbra che si è seccata: il tutoria di TikTok è virale La vostra tinta labbra preferita si è seccata e sembra essere inutilizzabile? Niente panico, esiste una soluzione perfetta per tornare a usarla fino all’ultima goccia: ecco il tutorial di TikTok da seguire.

A cura di Valeria Paglionico

Nell'ultimo anno tra mascherine, lockdown e coprifuoco avete usato pochissimo i prodotti di make-up, primi tra tutti i rossetti? La risposta probabilmente è sì e la cosa avrà sicuramente dato vita a un piccolo "inconveniente": le tinte per le labbra si sono seccate anche se sono state utilizzate pochissime volte da quando sono state acquistate a oggi. Per fortuna, però, sui social si riesce a trovare la soluzione a ogni problema, anche a quelli di natura pratica che si verificano nella propria beauty routine. Ecco, ad esempio, il tutorial di TikTok da seguire se si vuole far tornare come nuovo un rossetto indelebile che sembrava essere da gettare.

Cosa fare per "sciogliere" il rossetto secco

Le tinte per le labbra, ovvero i rossetti indelebili dall'effetto matte, tendono a seccarsi con estrema rapidità, soprattutto se rimangono inutilizzati per lunghi periodi. L'utente di TikTok @themichellephan è però venuta in soccorso a tutte le appassionate di make-up proponendo un trucchetto "salvavita". Per tornare a usare il rossetto fino all'ultima goccia basta riscaldare nel microonde una tazza piena d'acqua per un minuto. A questo punto, una volta cacciato il recipiente dal forno, si potranno lasciare in ammollo per mezz'ora i prodotti da sciogliere.

Il trick proposto su TikTok è green

Il risultato? Il lip gloss tornerà liquido proprio come appena acquistato. La cosa particolare è che questo originale trick può essere "riciclato" anche per altri prodotti beauty che col passare del tempo si sono seccati, l'importante è che siano in tubetti che non si sciolgono a contatto col calore. Mascara, smalti, eye-liner: il rimedio proposto su TikTok è la soluzione ideale e green per sfruttare fino all'ultima goccia i trucchi che più ci piacciono.