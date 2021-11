Come togliere il fondotinta dai vestiti: 6 soluzioni per rimuovere le macchie Vi è mai capitato di macchiare un vestito o un tessuto con il fondotinta? Capita a tutti, anche ai make-up artist professionisti ma non bisogna farsi prendere dal panico: ecco quali sono i rimedi da poter utilizzare per eliminare lo sporco in un batter d’occhio.

A cura di Valeria Paglionico

Il fondotinta è uno di prodotti di make-up più amati e usati al mondo, permette di avere una pelle liscia e levigata, coprendo le imperfezioni e gli arrossamenti. L'unico piccolo "inconveniente" è che macchia con una certa facilità i tessuti con cui entra in contatto, lasciando un antiestetico alone color carne. A tutti sarà capitato di macchiare un indumento o una superficie con il fondotinta, anche ai migliori make-up artist, ma è possibile rimuovere lo sporco con estrema facilità agendo in fretta con una serie di rimedi fai da te. È importante non lasciarsi prendere dall'ansia cominciando a strofinare in modo compulsivo. Piuttosto, c'è bisogno di trattare le macchie in modo diverso a seconda del tipo di fondotinta usato, che può essere a base oleosa, a base non oleosa o in polvere. Al di là dei comuni detersivi, è possibile usare dei prodotti specifici oppure ingredienti che abbiamo normalmente in casa come il latte, la schiuma da barba o il detergente per i piatti.

Come rimuovere il fondotinta dai vestiti bianchi

Se il fondotinta è andato a macchiare un capo bianco, dalle camicie alle t-shirt, fino ad arrivare ai pantaloni, è necessario innanzitutto eliminare la parte superficiale della macchia, magari servendosi di un coltello per rimuovere il prodotto in eccesso. Se non si vogliono usare i classici sgrassatori e candeggina (da abbinare a un lavaggio in lavatrice), è preferibile usare l'acqua ossigenata che, avendo un incredibile potere sbiancante, è capace di togliere la macchia in pochi minuti. Quali sono gli step da seguire? Basta versare l'acqua ossigenata direttamente sull'area macchiata, tamponando con un panno in microfibra ma facendo attenzione a non strofinare. In questo modo, infatti, si evita di espandere ulteriormente la macchia. Dopo aver lasciato ad agire per qualche minuto, bisogna versaci sopra dell'acqua frizzante e lo sporco sarà sparito.

Come eliminare le macchie di fondotinta dai capi in cotone

Sui capi di cotone macchiati di fondotinta è necessario usare il latte. Che si tratti di latte detergente o di latte alimentare, non importa, in entrambi i casi ha un'immensa capacità smacchiante. Per evitare di fare pasticci il tessuto da trattare va adagiato su un asciugamano, a questo punto si possono versare delle gocce di latte sulla zona da trattare. Basta lasciare agire per qualche minuto prima di mettere tutto in lavatrice (senza risciacquare).

Leggi anche Come rimuovere le macchie di sapone dalla vasca

Come togliere il fondotinta dai tessuti sintetici e dalla seta

Tessuti sintetici, capi colorati e seta vanno invece smacchiati con il sapone di Marsiglia. Come usarlo per rimuovere il fondotinta? Come prima cosa è necessario tamponare l'area che si è sporcata con acqua tiepida e un panno in microfibra (che però non va strofinato sulla zona a meno che non si voglia far espandere la macchia). A quel punto è possibile versare una goccia di sapone di Marsiglia liquido o strofinare delicatamente la saponetta solida inumidita. Dopo aver lasciato il tutto ad agire per una decina di minuti si può passare al risciacquo. Se la macchia sarà sparita completamente, è possibile servirsi di un lavaggio in lavatrice.

Come rimuovere le macchie di fondotinta dai capi resistenti

Alcuni tessuti risultano essere particolarmente resistenti alle macchie di fondotinta, in questo caso si può tentare il tutto e per tutto con un mix di aceto bianco e bicarbonato. Combinati tra loro sono l'ideale per rimuovere i residui di make-up dai vestiti. È necessario mischiare i due ingredienti, portali all'ebollizione e applicarli direttamente sulla macchia, sfregando la zona con un vecchio spazzolino (ma senza allargare la macchia). Dopo aver lasciato ad asciugare, basta versaci sopra del borotalco. A quel punto si può rimuovere tutto con uno spazzolino o una spazzola. Nel caso in cui rimanga l'alone, bisogna optare per un lavaggio in lavatrice e tutto sparirà. Per i capi molto resistenti è possibile usare anche l'ammoniaca. Basta lasciare agire qualche goccia per pochi minuti prima di cospargere la zona con del borotalco per mezz'ora. Dopo aver rimosso la polvere in eccesso con uno spazzolino, è necessario mettere il capo in lavatrice per farlo tornare come nuovo. L’aceto bianco a solo diluito con acqua è perfetto per rimuovere le macchie del fondotinta in polvere, mentre la schiuma da barba e l'alcol sono l'ideale contro le macchie di fondotinta liquido.

Come smacchiare i tessuti delicati e i maglioni di lana

La seta è un tessuto delicatissimo, soprattutto se colorata, dunque è necessario agire in modo rapidissimo per rimuovere la macchia di fondotinta, visto che i minuti che passano rendono più complicata l'operazione. Se il sapone di Marsiglia non risulta efficace, è consigliabile optare per un lavaggio a secco in lavanderia. Se invece il tessuto macchiato è la lana, è necessario servirsi di un panno imbevuto di trementina o alcol denaturato: dovrà essere strofinato con delicatezza sulla zona prima di essere lavato in lavatrice.

Come pulire il collo del piumino sporco di fondotinta

I colletti dei piumini tendono a macchiarsi facilmente con il fondotinta e, a differenza dei normali tessuti, hanno bisogno di un trattamento ad hoc. È da evitare assolutamente la candeggina, che con il cloro al suo interno favorisce la perdita del colore originale del tessuto. La procedura di pulizia deve essere avviata dai bordi dell'area macchiata verso il centro con un detergente apposito. È importante non usare spazzole dure e non strofinare forte, visto che il tessuto si rovina facilmente. Se la macchia stenta ad andare via, sarebbe preferibile rivolgersi una lavanderia.