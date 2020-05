La crema pasticcera è senza dubbio una delle basi fondamentali della pasticceria, viene utilizzata per guarnire crostate semplici, al cioccolato o alla frutta, per guarnire torte, pan di Spagna, bignè e tartellette alla frutta. La crema pasticcera può essere gustata anche in ricette di dolci al cucchiaio o semplicemente accompagnata con un ciuffo di panna montata o con frutta fresca tagliata a pezzetti. Per chi non è un esperto di cucina preparare una perfetta crema pasticcera può sembrare un'impresa ardua, in realtà bastano pochi semplici ingredienti e basta seguire alcuni passaggi precisi per preparare in casa una crema liscia e senza grumi. In nostro soccorso arriva il celebre pasticcere e mago del cioccolato Ernst Knam che ai lettori di Fanpage.it rivela i suoi segreti culinari e spiega come preparare una crema artigianale.

Dopo aver visto come si cucina la crostata al cioccolati di Ernst Knam, ecco la ricetta del pasticcere della crema che potrà essere utilizzata per guarnire, crostate, dolci e torte. Gli ingredienti per la crema pasticcera sono molto semplici, bastano solo latte, uova, zucchero, vaniglia e amido di mais per prepararla. Per cucinarla in casa bisogna scaldare il latte e portarlo a bollore, mescolare lo zucchero semolato con gli amidi, poi aggiungere i tuorli e incorporare pian piano il latte caldo mescolando finché lo zucchero non si scioglie. Si può aggiungere, poi, il resto del latte bollente e cuocere a fiamma lenta la crema fino a che la crema non raggiunga la giusta densità.

Il consiglio di Ernst Knam

Per avere una crema pasticcera perfetta Knam consiglia di cuocere bene il composto sul fuoco, questo perché se gli amidi non vengono cucinati abbastanza potrebbero rilasciare acqua, dunque, una volta raffreddata, la crema potrebbe essere troppo liquida a galleggiare nell'acqua. Nel caso in cui la crema servirà per guarnire la crostata al cioccolato bisognerà aggiungere alla crema del cacao amaro, mentre per una classica crema pasticcera si potrà aggiungere una bacca di vaniglia o far bollire il latte con delle bucce di limone. Ecco la ricetta, gli ingredienti e tutti i passaggi consigliati da Ernst Knam per preparare la crema pasticcera.

Ingredienti per la crema pasticcera

170 ml latte intero fresco

1 stecca di vaniglia

40 gr tuorlo

30 gr zucchero semolato

10 gr amido di mais

5 gr farina di riso

Procedimento per la preparazione della crema pasticcera