Bonnie Rodríguez Krzywicki è una ragazza di Miami e viene ormai considerata una star sui social. Non sponsorizza prodotti, non mette in mostra le curve procaci, non si dedica ai viaggi in giro per il mondo, semplicemente dà agli oltre 600.000 followers degli efficaci consigli per capire qual è la posa ideale per dare vita a una foto perfetta. Basta aprire il suo profilo per capire che i collage realizzati sono una sorta di "tutorial", con i quali spiega tutto quello da fare e da non fare per raggiungere un preciso obiettivo. La posa "Bambi", ad esempio, è la sua preferita, sarebbe quella inginocchiata e il suo segreto è non immortalarsi frontalmente ma lateralmente e con le ginocchia poggiate sul pavimento.

Quando è in piedi in costume, invece, si lascia fotografare leggermente di lato e soprattutto sulle punte, così da slanciare la silhouette, apparendo più alta e più magra. Insomma, esistono davvero una miriade di espedienti per esaltare i punti forti del corpo negli scatti da condividere sui social, l'importante è capire da dove cominciare. Il motivo per cui sembra essere così esperta? Ha studiato fotografia all'università e conosce bene tutti i trucchi che vengono utilizzati da modelli, star e professionisti durante gli shooting. Oltre agli scatti su Instagram, Bonnie condivide i suoi consigli anche sul canale YouTube, dove offre delle guide un tantino più approfondite. Il risultato sembra essere assolutamente assicurato. In quanti non vedono l'ora di provare, così da registrare veri e propri boom di like? Di certo con i consigli di Bonnie il loro profilo Instagram cambierà in modo drastico.