Come organizzare una festa di compleanno in 7 passaggi Per organizzare una festa di compleanno indimenticabile, che sia per adulti o per bambini, bisogna prepararsi in tempo facendo tutto il necessario affinché gli ospiti si sentano a proprio agio e si divertano. Online esistono un’infinità di proposte alternative per realizzare una festa di compleanno grandiosa, dai festoni e gli addobbi per la casa o per il giardino all’aperto, fino ai giochi di società per intrattenere gli ospiti: vediamo quali sono le idee più originali per allestire un evento memorabile in casa propria.

Per organizzare una festa di compleanno è necessario attingere alla fantasia, all'immaginazione e alla buona volontà. È possibile realizzare un evento indimenticabile facendo riferimento ad alcune idee originali che permetteranno di creare la giusta atmosfera da festa, che sia in casa o all'aperto in giardino, e far trascorrere agli ospiti una giornata straordinaria.

Prima di tutto bisogna capire che tipo di festa di compleanno organizzare: un party per adulti o per bambini? Se si tratta di una festa per adulti, allora, è anche opportuno chiedersi se sia da allestire un evento specifico: ad esempio una festa a tema per i 18 anni, per i 30 anni, per i 50 anni; e via dicendo. Nel caso in cui i protagonisti fossero i bambini, invece, è indispensabile che il divertimento sia al primo posto.

Prima di pensare agli addobbi, agli stuzzichini e alle tavole imbandite, per organizzare una festa di compleanno c'è una serie di cose da non dimenticare. Si tratta di punti necessari per pianificare al meglio un party. Per questo motivo, infatti, abbiamo pensato di creare una lista di cose da fare, importanti affinché l'evento funzioni alla perfezione: vediamole.

1. Scegli la data, il luogo e fissa un orario

Per pianificare una festa di compleanno è necessario prima di tutto fissare data, luogo e orario dell'evento. Scegli un giorno in cui sarà più semplice per te avere tempo per i preparativi e le cose da fare: dall'allestimento degli addobbi alla preparazione della torta di compleanno. Inoltre, è importante anche dare un'occhiata alle previsioni del tempo, specie se si intende organizzare una festa di compleanno all'aperto.

Solitamente le feste per adulti sono serali e organizzate nei weekend, per permettere a tutti di partecipare. Quelle per bambini, invece, si organizzano spesso di pomeriggio proprio per dare la possibilità ai più piccoli di divertirsi fino all'orario della cena.

2. Pensa alla tipologia di festa che vuoi organizzare

È una festa di compleanno per adulti o per bambini? Una festa a tema o una festa a sorpresa? Per i 18 anni? 30 anni? O 50 anni? In base alla tipologia di compleanno che si va a festeggiare, infatti, si potrebbe pensare a decorazioni specifiche o a giochi sociali adatti allo scopo, come quelli che proponiamo di seguito.

I bambini, invece, si divertono con poco, ma organizzare una festa di compleanno per i più piccoli che sia indimenticabile significa pensare esclusivamente al loro divertimento e farli sentire importanti. Che sia per bambine o per bambini, esistono una serie di accorgimenti su cui si può fare affidamento per realizzare un evento memorabile.

Innanzitutto è d'obbligo creare un'atmosfera da festa con decorazioni e addobbi a tema compleanno, successivamente pensare all'intrattenimento, alla musica e ai giochi da far fare a tutti gli invitati. Vediamo alcuni esempi da acquistare su Amazon.

3. Seleziona gli ospiti e invitali, che sia tramite e-mail o con i classici bigliettini

Una volta aver deciso data, luogo, orario e tipologia di festa, arriva il momento di invitare gli ospiti. Per quanto riguarda le feste di compleanno per adulti è tipico invitare gli amici tramite e-mail o creare un gruppo whatsapp dove scambiarsi le informazioni per l'evento. Per festeggiare il compleanno di un bambino o di una bambina, invece, si è soliti preparare gli inviti a casa, oppure rifarsi ai classici bigliettini d'invito che si possono trovare in cartolibreria oppure online. Su Amazon è presente una ricca sezione di inviti per tutti i gusti e tutte le tasche, vediamone qualcuno tra i più apprezzati.

4. Fissa un budget da non sforare

Ora che gli invitati ci sono e la festa è pianificata, la cosa importante da fare a questo punto è fissare un budget di spesa. È un'operazione da non sottovalutare perché in questo modo è più semplice rientrare nella spesa e non sforare, così da creare un evento perfetto, senza lasciare nulla al caso e tenendo d'occhio l'aspetto economico. Valuta l'occorrente da acquistare e il budget da spendere per ogni elemento, oppure – per gli amanti del fai da te – affidati al riciclo creativo per realizzare decorazioni e addobbi.

5. Stila una lista dell'occorrente necessario per la festa

A questo punto è necessario stilare una lista dell'occorrente indispensabile per la festa di compleanno: non solo festoni, decorazioni e addobbi, ma anche palloncini, piattini e posate per bambini; oltre alle bevande al cibo da servire agli ospiti. Vediamo una selezione di elementi che possono essere compresi in questa lista, sia se si tratti di una festa di compleanno per adulti che per bambini.

Decora la casa con gli addobbi a tema per adulti

Gli addobbi e le decorazioni a tema sono essenziali per una festa di compleanno. Negli ultimi anni anche influencer e celebrities dello star-system hanno optato per festoni colorati o palloncini che riprendessero gli anni da festeggiare. Su Amazon è possibile accedere a un'ampia sezione di addobbi e decorazioni per i party, tra cui menzioniamo un intero set di decorazioni oro e nero ZNZ, tra i più acquistati sul celebre martketplace. Ma vediamone altri.

Rendi la casa colorata con i festoni per bambini

Partiamo dalla base: i festoni colorati. Sono un must-have di tutte le feste per bambini e donano all'ambiente un tocco originale, colorato e divertente. Sono utili per far sentire subito a proprio agio gli ospiti e per i più piccoli rappresentano un chiaro segnale di festa. Su Amazon si possono acquistare decorazioni particolari a costi veramente accessibili, basti pensare al set di cappellini e addobbi "Happy Birthday" di Lictin. Ma vediamo altri prodotti da acquistare sul celebre marketplace.

Divertiti con i palloncini

Altro elemento importantissimo da non dimenticare è rappresentato dai palloncini, non solo creano l'atmosfera da festa di compleanno ma sono validi strumenti anche per intrattenere bambini e bambine. Su Amazon si possono acquistare interi set di palloncini colorati o a tema a prezzi competitivi, come ad esempio il kit da 100 palloncini di colori differenti di Bastelbär. Ma vediamo quali sono le altre proposte interessanti da valutare.

Acquista dei set di piattini colorati per bambini

Per far sì che i più piccoli si divertano anche a tavola, possono venire in aiuto i set di piattini, bicchieri e posate pensati esclusivamente per bambine o bambini. Non solo si rivelano utili durante perché sarà più facile sparecchiare una volta che la festa sia finita, ma anche per mettere a proprio agio i più piccoli e spronarli a mangiare. Su Amazon uno dei set di posate più venduti è quello a tema Frozen di Ciao, ma ce ne sono anche altri su cui puntare: vediamoli.

6. Pensa all'intrattenimento

Altro passaggio da non sottovalutare quando si parla di feste di compleanno è l'intrattenimento. Si tratta di una questione di fondamentale importanza per fare in modo che tutti gli ospiti si sentano a proprio agio, si divertano e trascorrano una giornata all'insegna dello svago. Vediamo alcune idee originali per festeggiare un compleanno alternativo.

Divertiti con i giochi di società per adulti

Oltre ai giochi da tavolo, per divertirsi in compagnia è utile far riferimento anche a giochi sociali: il tiro al bersaglio, il beer pong, ping pong o il classico limbo. Su Amazon potete trovare tutta una serie di prodotti che aiutano a intrattenere gli ospiti e che possono rivelarsi davvero utili per trascorrere una serata alternativa. Sul noto marketplace possiamo consigliare il set per il ping pong da tavolo di Pro Spin oppure il bersaglio elettronico di Ultrasport, ma vediamo anche altri esempi sul tema.

Travestiti con i costumi per adulti da festa a tema

Nel caso in cui si voglia organizzare una festa a tema è importante che tutto sia studiato nei minimi dettagli, dalla musica al cibo che si andrà a servire. Un'idea originale potrebbe essere quella di travestirsi e dare libero sfogo alla fantasia con una serie di costumi divertenti per adulti, che riescono senza dubbi a mantenere alto il livello di svago generale dell'evento. Vediamo alcuni esempi facilmente acquistabili su Amazon.

Sfida i tuoi amici con i giochi da tavolo per adulti

Sono un must-have da tenere in casa per ogni occasione, ma i giochi da tavolo rappresentano anche un valido strumento di intrattenimento durante una festa di compleanno. Tra quelli più ricercati bisogna menzionare sicuramente Taboo, Monopoly o Risiko ma su Amazon c'è un'intera sezione di giochi da tavolo da cui si può attingere per divertirsi in compagnia. Da non dimenticare sono anche le carte da gioco, da quelle napoletane alle carte Uno di Mattel. Di seguito quelli più richiesti e apprezzati.

Fai divertire i più piccoli con la pignatta o pentolaccia

Tra i giochi da provare spunta la celebre Pignatta o Pentolaccia. Si tratta di un gioco di origine messicana, nato intorno al 1500 che è diventato ormai un appuntamento tipico delle feste di compleanno. I bambini, bendati, dovranno cercare a turno di colpire la pignatta per far fuoriuscire tutte le leccornie, caramelle, dolcetti, cioccolatini o giochini dal suo interno. Si tratta di un gioco molto divertente che tiene impegnati non solo i più piccoli ma anche gli adulti. Su Amazon sono presenti diverse soluzioni adatte allo scopo di ogni forma e dimensione, come ad esempio la pignatta a forma di unicorno di Folat. Ma vediamo altri esempi originali da acquistare.

Allieta i più piccoli con il truccabimbi

Altra idea originale per tenere impegnati i più piccoli è rappresentata dal truccabimbi. Con una serie di trucchi e pittura pensati appositamente per la pelle delicata dei bambini, quindi in particolar modo si tratta di prodotti atossici e ipoallergenici, è possibile realizzare disegni particolari sul viso. Su Amazon esistono diversi kit completi a cui fare riferimento e uno di quelli più recensiti e acquistati è il set truccabimbi di Nuonove, ma ce ne sono anche altri da valutare, vediamoli.

Organizza una caccia al tesoro per i bambini

Per intrattenere i bambini a una festa di compleanno la caccia al tesoro è sicuramente un'idea da valutare. Questo non solo perché tiene impegnati i più piccoli per un periodo di tempo prolungato ma anche perché è una soluzione valida per rafforzare lo spirito di gruppo, stimolare la logica e l'intuito. Se non avete tempo per creare una mappa del tesoro e un percorso dettagliato con tutti gli indizi da ricercare, su Amazon sono disponibili diversi set già pronti. Tra i più acquistati ricordiamo quello da tavola di Clementoni, ma le alternative sul noto marketplace sono tante, vediamole nel dettaglio.

Altri giochi da fare in compagnia per bambini

Le idee originali per organizzare una festa di compleanno per bambini non finiscono qui. Su Amazon è possibile accedere a un'intera sezione dedicata all'intrattenimento dei più piccoli, con moltissime proposte di giochi da fare in compagnia, per divertirsi e trascorrere una giornata diversa dal solito. Un esempio fra tutti può essere senz'altro il set di giochi Knorrtoys che contiene sacchi per saltare, barattoli per il tiro a segno e tanti accessori simpatici. Ma vediamo altri kit completi che possono tornare utili.

7. Crea l'atmosfera da festa

Ultima questione da non sottovalutare è la creazione della giusta atmosfera da party: come? Basta creare effetti di luce particolari oppure semplicemente affidarsi alla musica. Il giardino o la casa diventeranno dei veri e propri luoghi caratteristici, accoglienti e ospitali dove passare una giornata diversa dalle altre in compagnia degli amici più cari.

Illumina la casa

Che sia una festa di compleanno da festeggiare in giardino o dentro casa, creare atmosfera giusta è importante. L'illuminazione, infatti, gioca un ruolo fondamentale e su Amazon è possibile sbizzarrirsi nell'acquistare catene di lampadine, lanterne da esterni e tutta una serie di prodotti per creare effetti e giochi di luce. Tra i trend del momento ricordiamo le lanterne cinesi, da utilizzare esclusivamente all'esterno della propria abitazione, come ad esempio il set di TellementHappy disponibile su Amazon. Ma vediamo altre proposte interessanti da non perdere.

Crea giochi di luci da discoteca

Per creare la giusta atmosfera da festa, abbiamo già visto alcuni esempi di come illuminare l'ambiente. Ma nel caso in cui si vogliano soddisfare desideri da discoteca, che sia all'aperto in giardino oppure al chiuso in casa, esistono tante soluzioni valide che possono ricreare quella stessa dinamica. Avete mai pensato di acquistare una vera e propria sfera da discoteca oppure acquistare una vera e propria macchina del fumo? Su Amazon sono presenti numerosi prodotti al riguardo, come ad esempio la sfera a specchio da appendere di Devan o la macchina del fumo di Uking. Ma vediamo altri esempi a tema.

Ascolta la tua musica preferita

Casse bluetooth, giradischi, console e non solo, per accogliere gli ospiti in casa o per creare la giusta atmosfera durante un party in giardino, la musica è essenziale. Scegliete i vostri artisti preferiti e cominciate a ballare e divertirvi, non esiste festa di compleanno senza musica. Su Amazon è possibile acquistare diversi dispositivi a seconda delle esigenze, come ad esempio gli speaker bluetooth di Anker, tra i più recensiti e acquistati sul marketplace.