Come mettere il rossetto liquido alla perfezione: il tutorial diventato virale su TikTok Non sapete come fare per mettere il rossetto liquido senza sbavature e imperfezioni? Su TikTok è diventato virale il video tutorial che spiega il trucco per evitarlo. Ecco tutto quello che bisogna fare per esaltare la bocca in modo naturale col make-up.

A cura di Valeria Paglionico

I social media sono ormai il mezzo di comunicazione che utilizziamo di più nelle nostre giornate, tanto che sembra essere quasi un'utopia rimanere per qualche ora lontani da notifiche, spunte blu e Stories. Su TikTok, in particolare, oltre alle foto e ai video stanno spopolando anche i tutorial. L'ultimo diventato virale è a tema beauty e spiega passo dopo passo il metodo per stendere il rossetto liquido alla perfezione: ecco tutto quello che bisogna fare per esaltare la bocca con il lipstick senza sbavature e imperfezioni.

Il trucco per stendere il rossetto bold senza sbavature

Vi è mai capitato di mettere il rossetto bold e di perdere la testa di fronte una piccola sbavatura? Da oggi non dovrete più avere paura delle imperfezioni: è arrivato un tutorial di TikTok che spiega non solo come evitarlo ma anche come rendere la bocca più carnosa col make-up. A fare la differenza è la posizione assunta dalle labbra mentre si applica il lipstick: bisogna serrarle facendole quasi sparire. In questo modo il contorno sarà più visibile e dunque facilmente "delineabile". Attenzione a posizionare l'applicatore del rossetto anche tra le labbra, così da assicuravi di coprirle completamente con la tinta.

Come creare l'effetto overlining

Per renderlo più resistente si può usare prima una matita per la bocca, poi il rossetto liquido vero e proprio. È possibile, inoltre, anche "esagerare" un po' nel delineare il contorno delle labbra, così da creare un perfetto effetto overlining. L'ideale è superare di poco più di un millimetro la linea naturale, evitando di dargli un aspetto troppo "artificiale". L'ultimo step? Frizionare le labbra tra loro in modo tale da stendere il colore omogeneamente. A questo punto la bocca sarà definita e perfettamente truccata, proprio come se fosse intervenuto un make-up artist esperto. Quanto tempo occorre per portare a termine l'operazione? Non più di 5 minuti.