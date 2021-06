Siete alla ricerca di un accessorio colorato, glamour e versatile con cui completare i vostri look estivi? Il foulard fa al caso vostro, visto che può essere "reinventato" in moltissime versioni, tutte utilissime e trendy. Se fino ad oggi lo avevate usato solo come una sciarpetta elegante, ora potrete sbizzarrirvi con delle idee davvero creative che renderanno le vostre giornate balneari molto più fashion. Cintura, bandana, fermaglio per capelli: che siano nuovi o vintage, non importa, l'unica cosa che conta è che siano variopinti. Ecco, dunque, le idee più creative per dare una "seconda vita" ai foulard di seta.

Cintura sopra al copricostume

I copricostume sono comodissimi quando si passa una intera giornata al mare o in barca, l'unico piccolo "inconveniente" è che spesso sono un po' troppo oversize e, nonostante siano trasparenti, non esaltano al massimo le curve. Per porre rimedio a questo problemino si può riciclare il foulard, usandolo con una cintura. Basta annodarlo intorno alla vita per segnare la silhouette, mettendo in risalto la sua forma a clessidra.

in foto: Il foulard diventa cintura

Crop top

Il modo più semplice e trendy per dare una nuova vita al foulard è trasformandolo in un crop top. Come fare? Esistono diverse idee da riprodurre ma le più semplici sono due. La prima consiste nell'annodare la sciarpetta di seta al centro del décolleté, lasciando i nastri liberi di cadere sulla pancia. Per realizzare, invece, un top che lascia la schiena scoperta basta piegare il foulard in modo da formare un maxi triangolo, questo va poi annodato intorno al busto e il gioco è fatto.

in foto: Etro, collezione P/E 2021

Fermaglio per capelli

Mollettine, scrunchie, cerchietti, gli accessori per capelli in pieno stile anni '90 sono tornati ma chi vuole strafare in fatto di originalità farebbe bene a distaccarsi dai trend del momento. L'idea glamour che di sicuro sorprenderà tutti in vacanza? Usare il foulard come fermaglio. Può essere annodato intorno alla coda o intorno allo chignon, l'importante è che il fiocchetto rimanga in bella vista.

in foto: Nungala Creative, collezione Resort 2021–22

Bandana

Se si va alla ricerca di un copricapo che tenga la nuca al riparo ma il viso scoperto è necessario puntare su una bandana. I modelli classici, però, sono assolutamente da bandire per l'estate 2021, per essere glamour sarebbe bene optare per un foulard di seta colorato da annodare intorno alla testa. Il segreto per essere ancora più trendy? Sceglierne un modello in tinta con il costume.

in foto: Paola Turani usa il foulard come bandana

Nastro del cappello

L'ultima possibilità per riciclare il foulard in modo creativo? Annodarlo intorno a un cappello a falda larga. Così facendo, si aggiungerà un tocco super glamour a un semplice copricapo di paglia che, in caso contrario, sarebbe risultato un po' troppo sobrio.