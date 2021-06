Avete dei sandali di cuoio a cui siete affezionate ma avete notato che al loro interno c'è impressa l'impronta del piede? Si tratta di una macchia che si viene a creare con il sudore e, oltre a emanare cattivi odori, col passare del tempo diventa sempre più evidente e antiestetica, visto che dà l'idea che le scarpe siano vecchie e usurate. Se non volete gettare nell'immondizia i vostri sandali, soprattutto quando sono praticamente nuovi fatta eccezione per quel piccolo dettaglio, potete servirvi di una serie di piccoli trucchi. Sciacquare l'alone con acqua e sapone non basta, è necessario seguire qualche accorgimento per ottenere un risultato ottimale: ecco tutto quello che bisogna fare per far tornare le calzature come nuove.

1. Spazzolare il sandalo

La macchia a forma di piede all'interno dei sandali si viene a creare sulla soletta o sul plantare poiché è lì che si accumula il sudore. Prima di procedere con la pulizia di queste zone, però, sarebbe bene spazzolare tutta la scarpa. L'ideale è usare una spazzola a setole di nylon, così da non rovinare la pelle ma allo stesso tempo da rimuovere tutta la sporcizia secca in pochi secondi.

2. Concentrarsi sulla soletta

La soletta è la parte del sandalo che deve essere spazzolata con maggiore cura e, nel caso in cui è in cuoio, è necessario agire con estrema delicatezza. Dopo la spazzola si può passare a un panno morbido e inumidito, questo va passato su tomaia e plantare con un pizzico d'acqua e di sapone neutro.

3. Asciugare all'aria aperta

Dopo aver rimosso il grosso della macchia, bisogna lasciare i sandali all'aria aperta, così da farli asciugare in modo naturale. È necessario evitare le fonti di calore e i raggi solari diretti, dei materiali delicati come pelle e cuoio potrebbero infatti rovinarsi o scolorirsi.

4. Pulire la soletta col borotalco

In alternativa si può pulire la soletta macchiata di sudore con il talco, anche se questo rimedio ha bisogno di una certa costanza per risultare efficace. Ogni volta che si tolgono le scarpe, infatti, il borotalco va cosparso sulla zona da trattare. Dopo averlo lasciato ad agire per una nota intera, lo si potrà eliminare con un semplice tocco di mano. Come mai funziona? Il talco assorbe il sudore, proteggendo la pelle e il camoscio.

5. Limone e bicarbonato sulle macchie ostinate

Una miscela a base di limone e bicarbonato di sodio è un eccellente sgrassante e disinfettante naturale, dunque risulta particolarmente utile anche per rimuovere le antiestetiche macchie di sudore dai sandali. L'ideale è creare un composto abbastanza cremoso da usare sull'alone con dell'ovatta. Così facendo, si sfrutterà tutto il potere abrasivo dei due ingredienti naturali.

6. Provare un detergente ad hoc

Nel caso in cui, dopo aver provato questi metodi naturali al 100%, la macchia fa ancora fatica ad andar via, è possibile provare con un detergente ad hoc. L'ideale, però, è lasciare questo rimedio "chimico" come "ultima spiaggia".

7. Applicare olio di lavanda

Nonostante i mille sforzi, le macchie di sudore non vanno via dall'interno dei sandali? L'unica cosa che si può fare è correre ai ripari uniformando il colore. L'olio essenziale di lavanda, grazie al suo caratteristico colore giallastro, permette di scurire il cuoio e il camoscio, uccidendo batteri e ermi.