La cucina è uno degli ambienti della casa che viviamo di più quotidianamente ma, essendo legato alla preparazione di cibo e pietanze, è soggetto alla formazione di cattivi odori. A volte tenere la finestra aperta non basta per far andar via la puzza di fritto, di pesce e di altri alimenti, spesso l'odore forte e fastidioso si annida anche su mobili, poltrone, lavello, rimanendo impregnato per giorni. La cosa che in pochi sanno è che non servono necessariamente i prodotti chimici comunemente in commercio per profumare l'ambiente, è possibile utilizzare alcuni metodi naturali ugualmente efficaci ed economici: ecco quali sono i trucchi e le idee da provare per rendere la stanza fresca e igienizzata, eliminando in un batter d'occhio i cattivi odori di cibo.

I metodi naturali per profumare la cucina

Non sai da dove cominciare per eliminare le fastidiose puzze di cibo dalla cucina? Niente panico, puoi utilizzare dei prodotti naturali che di sicuro hai già in casa. Bicarbonato, limone, aceto: ecco tutto il necessario per assorbire e neutralizzare i cattivi odori.

Aceto

L'aceto è uno dei prodotti naturali più efficaci da utilizzare quando si fanno le pulizie in cucina, soprattutto quando si vogliono neutralizzare gli odori di cibo, di frittura o di pesce. Per ottenere un risultato impeccabile basta riempire un pentolino con mezzo bicchiere di aceto e portare tutto a ebollizione. Una volta spento il fuoco, i vapori assorbono e neutralizzano le puzze. C'è però un piccolo "inconveniente": l'odore di aceto potrebbe risultare troppo forte. In casi come questi, è possibile servirsi dell'aceto di mele che ha un aroma più delicato.

Limone e rosmarino

A essere efficace contro la puzza di fritto è anche il profumo emanato da due ingredienti naturali: il limone e il rosmarino. Dopo aver versato dell'acqua in un pentolino, è necessario aggiungere qualche fetta di limone e un rametto di rosmarino, portando il tutto a ebollizione. L'aroma fresco e delicato emanato dai vapori è capace di neutralizzare i cattivi odori in un batter d'occhio.

Bicarbonato e limone

Un altro grande alleato naturale delle pulizie casalinghe è il bicarbonato, soprattutto se usato con il limone. Per ottenere ottimi risultati è necessario versare in una pentola 500 ml di acqua, 4 cucchiai di bicarbonato e il succo di un limone. Anche qui è necessario portare tutto a ebollizione, continuando a lasciare il fornello a fiamma bassa fino a quando il vapore non assorbe totalmente i cattivi odori.

Mela e arancia

La mela e l'arancia sono altri due prodotti molto efficaci contro i cattivi odori della cucina. Bisogna tagliarle e versarle in dell'acqua in un pentolino (si possono usare anche solo le bucce): una volta che il composto arriva a ebollizione, emana un aroma piacevole capace di assorbire la puzza. Per far sì che il profumo venga rilasciato in tutto l'ambiente, è possibile lasciare il fuoco a fiamma bassa per un'ora.

Vaniglia

Per profumare la cucina è possibile creare anche un profumo a base di estratto di vaniglia. Per prepararlo basta mettere in un contenitore di vetro succo di limone, estratto di vaniglia e qualche goccia di olio essenziale sempre alla vaniglia. È necessario mescolare il tutto fino a ottenere un composto perfettamente amalgamato. A questo punto si può versare una tazza d'acqua e portare a ebollizione. Dopo aver fatto raffreddare il tutto, la soluzione va messa in frigo per 5 minuti prima di essere versata in un contenitore. A quel punto il deodorante naturale è pronto per essere usato.