Come avere i capelli lucidissimi a fine estate: il trucco diventato virale su TikTok Le vacanze sono finite e i vostri capelli appaiono un tantino spenti e secchi? Su TikTok è diventato virale un video tutorial in cui si spiega come avere una chioma lucente in poco più di mezz’ora: ecco tutto ciò che bisogna fare per raggiungere un risultato impeccabile.

A cura di Valeria Paglionico

In quante si ritrovano a fine estate con i capelli secchi e spenti? La salsedine, le continue esposizioni al sole e le acconciature tiratissime tendono infatti a rovinare la chioma, facendola apparire non proprio al meglio al rientro in città. Chi non ha alcuna intenzione di fare visita al parrucchiere per "correre ai ripari" può prendere ispirazione dai social. Su TikTok è infatti diventato virale il trucco per rendere i capelli lucidissimi con un semplice shampoo: ecco tutto quello che bisogna fare per raggiungere un risultato davvero impeccabile.

Come usare il balsamo nel modo giusto

Si chiama @audreyvictoria_ ed è la Tiktoker che sta spopolando con il suo tutorial per avere capelli lucenti in pochi minuti. Il video ha superato il milione di like e le 9 milioni di visualizzazioni, a prova del fatto che il trick proposto funziona davvero. Non serve nessun prodotto o trattamento particolare per ottenere un risultato ottimale basta il solito shampoo. Il dettaglio che fa la differenza? Il balsamo. Dopo aver risciacquato lo shampoo, infatti, bisogna applicare il balsamo e lasciarlo in posa per mezz'ora, avvolgendo i capelli in un panno di cotone (Audrey consiglia di usare una t-shirt). Per risciacquare bisognerà usare l'acqua fredda, stando bene attenti a rimuovere ogni residuo del prodotto dalla chioma.

Perché il trick funziona davvero?

I capelli dovranno essere asciugati come al solito con un normale phon e il risultato sarà incredibile ed evidente fin dal primo momento: la chioma apparirà lucidissima, setosa, glossata e soffice proprio come all'uscita dal parrucchiere. Il motivo per cui il risciacquo finale risulta essere tanto efficace? Nei 30 minuti di posa al caldo i capelli assorbono il balsamo, poi l'acqua fredda richiude le cuticole dei fusti per "terminare l'opera". Stando ai commenti, il trick sarebbe efficace non solo per le chiome extra lisce e curate ma anche per i ricci, per le onde e addirittura per i capelli afro.