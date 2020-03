Clizia Incorvaia è uscita qualche settimana fa dalla casa del Grande Fratello Vip ma, nonostante ciò, si continua a parlare molto di lei. Come ha mostrato in un post in riva al mare condiviso su Instagram, aspetta che Paolo Ciavarro porti a termine l'esperienza al reality per avere finalmente un primo appuntamento con lui nella vita reale, anche se ora come ore non sarebbe semplice uscire come un coppia "normale", vista l'emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio l'Italia. L'influencer è costretta in casa così come tutti i cittadini del paese e ne sta approfittando per riaprire le scatole dei ricordi.

Sarà perché la quarantena l'ha costretta a mettere ordine anche tra i vecchi album fotografici o semplicemente perché questo momento difficile l'ha fatta sentire particolarmente nostalgica, ma l'unica cosa certa è che si è ritrovata a condividere dei dolcissimi scatti del passato. È stata un'immagine in particolare ad attirare l'attenzione dei fan, quella in cui appare piccolissima con alcuni compagni di giochi. Teneva strette tra le braccia due bambole, portava i capelli biondi a caschetto legati con un codino laterale, un'adorabile minigonna a palloncino che lasciava delle calzamaglie bianche in bella mostra e una camicia a quadretti con le maniche a sbuffo. Nonostante siano passati decenni, quel look risulta essere ancora molto cool, a dimostrazione del fatto che è sempre stata trendy fin da bambina. Clizia era destinata a diventare una trend setter? A giudicare dalla foto del passato, decisamente sì.