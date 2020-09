Clizia Incorvia e Paolo Ciavarro fanno coppia fissa da mesi, per la precisione da quando sono usciti della casa della scorsa edizione del Grande Fratello Vip e non possono fare a meno di prendere parte agli eventi mondani più ambiti degli ultimi tempi. Potevano mai perdersi, ad esempio, la Milano Fashion Week? Assolutamente no e sono apparsi fianco a fianco a un evento fashion organizzato dal brand Le Twins. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata l'influencer, che non è riuscita a fare a meno della sua più grande passione, quella per il lusso sfrenato. Ha infatti completato il look trendy con un accessorio costosissimo.

Il look di Clizia Incorvaia all'evento di Le Twins

La Incorvaia non riesce proprio a resistere alle borse costose e, dopo averne sfoggiata una extra lusso qualche mese fa quando è uscita dalla nota casa di Cinecittà, nelle ultime ore ci è "ricascata". Si è presentata alle sfilate milanesi in una versione sbarazzina con minigonna di paillettes argentate, giacca nera lunga portata con le maniche scorciate e tronchetti con il tacco largo, completando il tutto con una mini bag firmata Saint Laurent. Si tratta di un modello in pelle nera trapuntato, caratterizzato dalla tracolla rimovibile in catena dorata e dall'iconico logo in metallo sulla patta davanti. Qual è il suo prezzo? Sul web viene venduta a ben 895 euro, una cifra che non proprio tutti sono disposti a spendere per un semplice accessorio. Clizia, però, sembra non badare a spese quando si parla di stile e non esita a completare gli outfit con dei dettagli costosissimi. Della sua collezione faranno parte anche accessori ancora più lussuosi?