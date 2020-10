Clio Zammatteo, in arte ClioMakeUp, la celebre make up artist e beauty influencer recentemente ha lanciato la linea di correttori “OhMyLove” in vendita sullo shop online di Clio. Della collezione di correttori liquidi fanno parte 14 tonalità, dalle più chiare alle più scure, adatte a tutti i tipi di pelle. Il lancio dei nuovi prodotti è stato accompagnato da una polemica sui social nata dai commenti di alcuni utenti che hanno ritenuto che nella palette di colori lanciati sul mercato non ci fossero abbastanza tonalità per le persone dalla pelle scura, dunque non potesse essere considerata una linea inclusiva. In un precedente articolo di Fanpage.it era stato posto l'accento sul fatto che la polemica social fosse del tutto sterile dato che nel video di presentazione della linea di prodotti realizzato da Clio appaiono donne e uomini con tipi di pelle e carnagione diverse, dalle chiare alle olivastre fino a quelle più scure.

La replica di Clio Make Up alle polemiche sulla collezione di correttori

Ora arriva la risposta ufficiale di Clio Zammatteo che tiene a voler porre l'attenzione sull'esistenza nella collezione una molteplicità di tonalità adatte alla pelle scura. La make up artist ci ha tenuto a precisare alcuni punti e chiarire alcuni dettagli per chiudere la polemica, lo ha fatto attraverso i suoi legali che scrivono:

Come facilmente verificabile dal video di presentazione della linea, presente sin dal giorno del lancio dei prodotti, sia nella pagina della Piattaforma di E-Commerce dedicata alla vendita dei correttori (https://cliomakeupshop.com/products/correttore- cliomakeup-ohmylove) sia nelle varie pagine riconducibili a ClioMakeUp sui vari social media, le colorazioni dedicate a chi ha la pelle diversa da quella “chiara” superano addirittura la metà delle colorazioni presenti.

Come si legge nella mail inviata alla redazione di Fanpage.it, i legali della Zamatteo tengono a voler sottolineare che nella nuova collezione di correttori liquidi lanciati da ClioMakeUp sono presenti "parecchie tonalità adatte a chi ha un incarnato diverso da quello “chiaro”". Il tutto è ben visibile nel video di presentazione dei correttori “OhMyLove”. "La presenza di tonalità adatte a tutte le pelli – si legge nella nota inviata dai legali della Zammatteo – è ben visibile nel video realizzato per il lancio della collection "OhMyLove"". Inseriamo in basso il video di lancio a cui si fa riferimento, video in cui la Zammatteo appare in prima persone per spiegare le specifiche dei nuovi prodotti, successivamente in video appaiono uomini e donne con tonalità della pelle differenti, prima struccate e poi con il correttore liquido applicato sulla pelle.