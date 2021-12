Cleopatra Oettingen-Spielberg, chi è la principessa tedesca destinata a diventare it-girl Cleopatra Oettingen-Spielberg è la principessa europea da seguire assolutamente sui social. È sposata con il principe Franz-Albrecht von Oettingen-Spielberg ma non si sente affatto definita dal titolo. È influencer, modella, icona di stile bon-ton e ha tutte le carte in regola per diventare una it-girl.

Si chiama Cleopatra Oettingen-Spielberg, nata Cleopatra von Adelsheim, ed è la Royal da seguire assolutamente sui social. È sposata con il principe Franz-Albrecht von Oettingen-Spielberg ma non si sente affatto definita dal titolo che ha acquisito dopo il matrimonio. Vanta una bellezza mozzafiato, un fascino aristocratico irresistibile e uno stile bon-ton che fa invidia anche a Kate Middleton. Insomma, ha tutte le carte in regola per diventare una vera e propria it-girl. Oltre a essere modella e influencer, è anche una mamma e una moglie premurosa, è una donna multitasking che detta legge in fatto di stile sul suo profilo social.

L'origine del nome Cleopatra Oettingen-Spielberg

Cleopatra Oettingen-Spielberg è nata a Berna dal barone e regista Louis von Adelsheim e Lillian-Elena Baettig-Rodriguez, modella e attrice cilena, è con loro che a soli 2 anni si trasferisce a Santigo del Cile, paese natale della mamma, dove frequenta fin da piccolissima una scuola britannica. Successivamente si è trasferita a Marbella e ha studiatoalla Schule Schloss Salem (la stessa della regina Sofia). Ha vissuto anche in Egitto (paese a cui i genitori si sono ispirati per il suo nome), ma è tra la Francia e la Germania che trova la sua strada intraprendendo un percorso nella moda e nella recitazione. Ha lavorato per Hermès a Parigi, ha fato l'attrice per la tv in Germania e in Baviera ha incontrato l'uomo della sua vita, il principe ereditario di Oettinbgen-Spilberg, Franz-Albrecht.

La storia d'amore con il principe Franz-Albrecht

Tra i due è stato subito colpo di fulmine, tanto che sono convolati a nozze nel 2016 pochi anni dopo il primo incontro. Il matrimonio nella cattedrale di St Jakob a Oettingen e il ricevimento nel castello barocco dei suoceri sono stati un vero e proprio sogno, basti pensare al fatto che tra gli invitati c'erano anche Lapo Elkann, il principe Harry e Beatrice Borromeo (la sua damigella). Oggi Cleopatra è mamma di Matilde Galilea, di 4 anni, e di Louis, 2 anni, e non potrebbe essere più felice. Oltre agli impegni familiari, porta avanti anche una carriera da influencer, modella e organizzatrice di eventi. Insomma, è una donna multitasking che si distacca dal ritratto convenzionale delle classiche principesse. Cosa significa per lei aver sposato un erede al trono? Non è una cosa che la definisce, semplicemente la obbliga a maggiori responsabilità e compiti rappresentativi.

Lo stile glamour e bon-ton di Cleopatra Oettingen-Spielberg

Chi ha detto che Kate Middleton è l'unica principessa europea che può essere considerata una vera e propria icona di stile? Cleopatra Oettingen-Spielberg le fa concorrenza, tanto da avere tutte le carte in regola per essere definita fashion influencer ma in versione bon-ton. Abiti col colletto Peter Pan, cardigan di lana intrecciata, polka dress, blazer total black: sono solo alcuni dei must-have del suo stile. La moglie di Franz partecipa alle sfilate, posa in copertina ed è una it-girl. L'accessorio più originale del suo guardaroba? Le ciabattine da casa di velluto decorate col suo nome. Insomma, Cleopatra è una principessa glamour e di certo il mondo della moda sentirà parlare ancora a lungo di lei.