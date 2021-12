Claudia Schiffer sfida le convenzioni: addio tacchi, sul red carpet sfila con le ballerine di perle Ieri sera a Londra Claudia Schiffer è stata tra gli ospiti della World première del film The King’s Men e per l’occasione ha voluto sfidare le “regole da red carpet”. Ha sfoggiato un look glamour tempestato di perle ma, piuttosto che abbinarlo a dei vertiginosi tacchi a spillo, ha preferito delle più comode ballerine.

A cura di Valeria Paglionico

Chi non ricorda Claudia Schiffer, la super top model che ha letteralmente spopolato negli anni '90? Ad oggi ha superato i 50 anni ma, nonostante il tempo che passa, la sua bellezza continua a rimanere invariata, tanto che sembra non sentire affatto il peso dell'avanzare dell'età. Nelle ultime ore è apparsa nuovamente in pubblico, lo ha fatto per partecipare alla World première londinese del film The King's Men e per l'ennesima volta ha lasciato tutti senza parole con il suo splendore. Cosa notate nel look glamour che ha sfoggiato sul red carpet? Non ha indossato i tacchi, aggiungendo così un dettaglio non convenzionale all'outfit.

L'abito di perle di Claudia Schiffer

Era da quasi un mese che Claudia Schiffer non calcava un red carpet internazionale ma il ritorno agli eventi ufficiali è stato in gran stile. La modella ha infatti indossato un vero e proprio "abito gioiello", un modello a tubino firmato Balmain caratterizzato da gonna alla caviglia, abbottonatura frontale, scollatura generosa e spalline larghe. La sua particolarità? È completamente ricoperto di perle bianche, addirittura anche i bottoni sono delle preziose pietre bianche contornate da dettagli gold. Il dettaglio che ha fatto la differenza? La mini bag che portava al polso era coordinata, dunque ugualmente tempestata di perle.

Claudia Schiffer in Balmain

Claudia Schiffer, la top model "ribelle"

Siamo sempre stati abituati a vedere le star sfoggiare dei vertiginosi tacchi a spillo sui red carpet internazionali ma Claudia Schiffer ha rivoluzionato le regole in fatto di dress code. Ha detto no alle scarpe alte e ha sfilato con indosso delle più comode ballerine, per la precisione un modello di Balmain coordinato all'abito con delle perline sia sulla punta che sul cinturino intorno alla caviglia. Certo, essendo molto alta, il dettaglio era praticamente impercettibile, ma è chiaro che il suo gesto è stato letteralmente rivoluzionario. Quante saranno le celebrities che seguiranno il suo esempio, puntando tutto sulla comodità su un tappeto rosso?

Leggi anche Mtv Europe Music Awards 2019, tutti i look delle star sul red carpet