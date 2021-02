Una delle manie più gettonate tra le star da diversi anni è quella di condividere sui social degli scatti risalenti alla propria infanzia, così da dimostrare a tutti che si è sempre vantata una bellezza mozzafiato. Ormai praticamente tutte non riescono a fare a meno di riproporre delle vecchie foto e il risultato è sempre lo stesso: si registra un vero e proprio boom di like. L'ultima di loro che non ha resistito alla tentazione è stata Claudia Pandolfi. Oggi siamo abituati a vederla nei panni di attrice nei film di successo più svariati ma, quando era solo una bambina, probabilmente non avrebbe mai immaginata un futuro tanto roseo. Il dettaglio che non è passato inosservato? Nel corso degli anni non è cambiata affatto.

La foto da piccola di Claudia Pandolfi

Avete mai visto un foto di Claudia Pandolfi da piccola? Ci ha pensato lei stessa a soddisfare la curiosità dei fan e non di rado si serve dei social per condividere dei dolci scatti dell'infanzia. È stata però un'immagine in particolare ad aver attirato l'attenzione dei followers, visto che, confrontandola con una più attuale, la differenza è praticamente impercettibile. Quando era una bambina l'attrice portava il caschetto scalato con il ciuffo laterale, aveva i buchi alle orecchie ed era super trendy tra shorts di jeans, sneakers e maglioncini colorati. Nella didascalia del post ha scritto: "Ho sempre immaginato che fossero ali", facendo riferimento al fuoco alle sue spalle. Ha poi aggiunto la data 15 agosto 1984, sottintendendo che in quella foto aveva 10 anni.

in foto: Con la sorella minore Enrica

Col passare del tempo non è cambiata affatto

La cosa che balza subito all'occhio di fronte la foto da bambina della star è che, nonostante siano passati anni da allora, non è cambiata affatto. Certo, oggi Claudia ha qualche filo bianco tra i capelli e qualche segno del tempo sul viso ma non ha perso la bellezza, il fascino e il sorriso dolce e smagliante che da sempre la contraddistinguono. Di lì a poco la sua vita sarebbe cambiata, nel 1991 arrivò infatti alle fasi finali di Miss Italia, ma, a giudicare dall'ingenuità dell'espressione, non si sarebbe mai immaginata che un giorno sarebbe diventata una delle attrici più apprezzate del nostro paese. Insomma, la Pandolfi ha sempre "bucato lo schermo" e questa foto ne è la dimostrazione materiale.