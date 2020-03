Sharon Stone e Cindy Crawford sono tra le donne più belle al mondo, sono diventate icone negli anni '90, il periodo in cui hanno letteralmente spopolato sul grande schermo e in passerella, e ancora oggi, nonostante rispettivamente 62 e 54 anni, continuano a essere in splendida forma. La cosa che in pochi sanno è che a legarle oltre al successo c'è anche una profonda e sincera amicizia che va avanti da ben 25 anni. A rivelarlo è stata l'attrice di "Basic Instinct", che, in occasione del compleanno della modella, ha pensato bene di farle gli auguri celebrando quel rapporto unico sui social. Cosa ha fatto di speciale? Ha condiviso due scatti, uno recente e uno risalente a due decenni fa, così da mostrare a tutti come sono cambiate.

Nel primo le due appaiono splendide in total black alla 60esima edizione del Travel Guide di Forbes, Cindy indossa un elegante abito monospalla, mentre Sharon osa con delle trasparenze audaci sul décolleté e sui fianchi. È però la seconda foto quella che fa più scalpore, visto che risale agli anni '90, quando entrambe erano giovanissime e all'apice del successo. Certo, la differenza è abbastanza evidente, all'epoca avevano un viso fresco, raggiante e rilassato, ma è chiaro che, al di là di qualche segno del tempo che ora gli segna il volto, sono rimaste due icone di bellezza e di stile. Guardandole, viene naturale chiedersi se abbiano trovato la ricetta segreta di un elisir di "eterna giovinezza", ma la verità è che neppure l'età riesce a intaccare il loro innato fascino. Ora saranno i figli delle dive a prendere il loro posto nel mondo dello spettacolo? Kaia Gerber è già sulla buona strada, non resta che aspettare gli altri.