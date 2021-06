Chiara Maci è una delle food blogger più famose del nostro paese, ha avuto il merito di trasformare la sua passione per la cucina in un vero e proprio lavoro e oggi passa le giornate alle prese con le più svariate ricette deliziose. Sui social posta spesso i manicaretti che prepara in casa, stando bene attenta a dare ai followers anche dei consigli ad hoc per riprodurli. Di recente, però, si è mostrata in una versione un tantino insolita. La Maci ha documentato la sua prima mattinata al mare, non avendo paura di immortalarsi in bikini con i "rotolini" in vista. Ne ha approfittato per mandare un messaggio importante in tema di body positivity, diventato così un esempio da seguire per tutti coloro che non si accettano così come sono.

Chiara Maci mostra la pancetta

Dite addio a filtri, fotoritocco e pose pensate ad hoc per mascherare le imperfezioni, il trend social del momento è quello di dare spazio alla "normalità". È proprio quanto fatto da Chiara Maci, che ha dato il via alla sua estate a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, con uno scatto che di sicuro sarà una fonte d'ispirazione per molti. La food blogger si è scattata un selfie in bikini, per la precisione ha indossato un modello bi-color in lurex e lo ha abbinato a un paio di occhiali da sole da gatta, uno degli accessori must-have di stagione. Sarà perché è seduta o perché semplicemente non ha voluto usare nessun artificio, ma la cosa certa è che non ha avuto paura di rivelare i "rotolini" sulla pancia.

La food blogger si ribella agli stereotipi

Nella didascalia della foto senza filtri ha infatti scritto: "Lasciatemi tutti quei rotolini, non toglietemeli. Ci ho messo una vita a farmeli. Diceva così la frase della Magnani, no?", facendo ironicamente riferimento all'iconica frase in cui la leggendaria attrice parlava di rughe. Tra gli hashtag, inoltre, ha aggiunto anche un divertente #chiarasmettiladimangiare. La Maci ha così dimostrato di piacersi così com'è, a prescindere da quelle che comunemente possono essere considerate imperfezioni. La reazione dei fan? Sono rimasti estasiati dalla sua sincerità. Insomma, la blogger è diventata una vera e propria paladina di body positivity, aggiugendosi alla lista di star che ogni giorno combattono contro gli stereotipi e i modelli di bellezza irreali e irraggiungibili.