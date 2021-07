Chiara Ferragni in vacanza con i peli sulle gambe: sui social rivela il “segreto” del nuovo look Chiara Ferragni è in Puglia con Fedez e un gruppo di amici e, oltre ad aver sfoggiato diversi look perfetti per le vacanze, ha anche messo in mostra il suo lato più ironico. L’influencer ha infatti inscenato una simpatica gag col marito Fedez, apparendo con delle inedite gambe pelose e tatuate.

A cura di Valeria Paglionico

Le vacanze estive di Chiara Ferragni e Fedez sono partite: la coppia italiana più amata dei social si è concessa un weekend lungo di pausa dal lavoro ed è volata in Puglia, scatenando non poche polemiche per aver viaggiato a bordo di un jet privato. I due hanno lasciato i figli Leone e Vittoria a casa e si sono trasferiti per qualche giorno a Masseria Torre Maizza con un gruppo di amici, è proprio qui che hanno incontrato anche Anna Dello Russo. Tra cene sotto le stelle, tuffi in piscina e look all'ultima moda, l'influencer ha messo in mostra anche il suo lato più ironico, inscenando con il marito una simpatica gag in cui è apparsa con delle inedite gambe pelose e tatuate.

Chiara Ferragni, dal tubino nero al completo crochet

Chiara Ferragni non poteva che sfoggiare dei look super glamour per la sua vacanza in Puglia con il marito Fedez. Nelle ultime ore, in particolare, ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Per una romantica cena di coppia ha puntato sul total black con un tubino corto e aderente di About You, al quale ha aggiunto delle infradito alla schiava in tinta e senza tacco firmate Fiore Capri. Per il pomeriggio tra pranzi all'aria aperta, relax e divertimento ha invece optato per uno dei must-have dell'estate, il completo crochet, declinato in una adorabile versione sui toni del rosa. Ha poi completato il tutto con le ciabatte di plastica diventate ormai iconiche e con una borsetta di paglia di Prada.

Con Fedez e Anna Dello Russo in Puglia

La simpatica gag con Fedez

Se fino agli esordi della carriera Chiara Ferragni si mostrava sui social solo in versione seria e rigorosa, oggi le cose sono cambiate. È da quando ha sposato Fedez che non ha paura di rivelare il suo lato più "naturale" e ironico, a prova del fatto che, nonostante il successo internazionale, rimane una ragazza "comune" che non si è lasciata sopraffare dalla notorietà. Non sorprende, dunque, che si sia prestata a una simpatica gag, nella quale è apparsa col suo busto ma con le gambe del marito. L'effetto ottico è davvero impressionante, anche se è insolito vederla con le cosce pelose e tatuate. Dopo aver provato questo "nuovo look" proverà a non depilarsi per qualche tempo?