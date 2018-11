Chiara Ferragni è la fashion influencer italiana più seguita al mondo e negli ultimi tempi sta raggiungendo innumerevoli successi professionali. Ieri, ad esempio, ha preso parte a un evento natalizio organizzato nello store milanese di Intimissimi e per sponsorizzarlo ha pensato bene di immortalarsi in intimo sexy poche ore prima di uscire di casa. Anche se ha dimostrato di essere tornata in splendida forma a 8 mesi dal parto, è stata travolta dalle polemiche. Il motivo? Secondo molti il look sarebbe troppo audace per una mamma, soprattutto perché rivelava un dettaglio hot.

Roberto Cavalli contro Chiara Ferragni

Nonostante gli innumerevoli successi raggiunti negli ultimi tempi, Chiara Ferragni continua a far discutere. Questa volta a essere finito al centro del mirino degli utenti dei social è stato l'outfit sexy sfoggiato a poche ore dall'evento natalizio Intimissimi tenutosi ieri nello store di Milano, che l'ha vista come ospite speciale. Poco prima di uscire di casa, infatti, la fashion influencer ha allietato i followers con uno scatto hot: si è infatti scattata un selfie allo specchio del bagno mentre indossava un completino di lingerie firmato Intimissimi color carne dall'effetto vedo-non vedo con delle decorazioni nere sulle parti intime.

Nella didascalia ha poi scritto: “Chi è pronto per l’evento Intimissimi di oggi pomeriggio alle 18 a Milano? io mi sto preparando", aggiungendo anche l'hashtag #adv”, a dimostrazione del fatto che si trattava di una pubblicità. I followers, però, l'hanno definita un tantino eccessiva e si sono scagliati contro di lei dicendo: “Ti si vede il capezzolo”, “Forse ora che sei diventata madre queste foto potresti anche evitarle. Non ti si addicono più”, “Esagerato, madre di un bambino postarsi così”.

Addirittura in questa disputa è intervenuto anche il noto stilista Roberto Cavalli che ha commentato: "Stai pubblicizzando il tuo décolleté, chi credi di essere, sei solo una macchina da soldi. Non c'è spontaneità o amore in quello che fai. Non l'hai allattato, lui temeva di rovinarti il seno". Insomma, pare proprio che una mamma che continua a esaltare la sua naturale femminilità anche dopo il parto non venga proprio accettata dagli utenti del web. In compenso, però, il marito di Chiara, Fedez, ha apprezzato moltissimo lo scatto e non ha potuto fare a meno di lasciarle un cuoricino e un commento "Ellapeppa".