Chiara Ferragni da tre anni in terapia per combattere le insicurezze: “Lo consiglio a tutti” Siamo abituati a definire Chiara Ferragni una donna forte, determinata e di successo ma la verità è che anche lei si è trovata a combattere contro le insicurezze. Ha sofferto di ansia e attacchi di panico e ad oggi non ha paura di rivelare di andare dallo psicologo una volta alla settimana.

A cura di Valeria Paglionico

Ogni volta che si pensa a Chiara Ferragni viene in mente la sua vita patinata fatta di eleganti eventi fashion, successi planetari e accessori di lusso ma la verità è che, nonostante la notorietà raggiunta in pochissimi anni, continua a essere una donna assolutamente "normale". Attualmente è in vacanza con la famiglia al completo ma ha approfittato del lungo viaggio dalla Sardegna all'isola di Ischia per rispondere alle domande dei fan. Sono stati moltissimi coloro che le hanno chiesto se si sia mai ritrovata ad affrontare dei momenti emotivamente difficili nella sua vita e la cosa che forse in pochi si sarebbero aspettati è che avrebbe risposto con estrema sincerità, non esitando a rivelare tutte le sue insicurezze.

Chiara Ferragni: "Così ho superato gli attacchi di panico"

Chi ha detto che una donna moderna, emancipata e di successo come Chiara Ferragni non possa nascondere un animo fragile dietro la sua immensa determinazione? Sebbene sia felice e soddisfatta della persona che sta diventando, l'influencer si è ritrovata ad affrontare alcuni momenti difficili in passato. Nel 2015 quando viveva a Los Angeles ha sofferto di attacchi di panico perché si sentiva sola e lontana dalle persone che realmente la amavano. Quell'esperienza dura le ha permesso di crescere e di diventare più forte, tanto che ad oggi dichiara: "Sono riuscita a superarli buttandomi a capofitto nelle mie paure, ma ogni esperienza è naturalmente diversa. Ora quando mi viene un po' di ansia (da quando sono genitore mi succede spesso), cerco di concentrarmi sul lavoro e altre esperienze, e non focalizzarmi sulla stessa sensazione".

Le risposte di Chiara Ferragni ai fan

L'influencer si fa aiutare da uno psicologo da 3 anni

Sebbene ad oggi gli attacchi d'ansia non siano continui come in passato, la Ferragni continua a lavorare su se stessa. Non ha avuto paura di rivelare di essersi fatta aiutare per superare le insicurezze e consiglia a tutti di seguire il suo esempio. Nelle Stories condivise su Instagram ha infatti spiegato: "Ho fatto tanto lavoro su me stessa, ho sempre cercato di affrontare le mie paure e di capire pian piano la mia mente, e da cosa certi meccanismi siano scaturiti. Negli ultimi tre anni mi sono poi fatta uno dei regali più grandi per capirmi: vedo uno psicologo una volta a settimana, esperienza che consiglio veramente a tutti". Insomma, Chiara Ferragni potrà anche aver raggiunto la celebrità a livello internazionale ma continua a essere "una di noi": è spontanea, sincera e soprattutto è rimasta con i piedi per terra.