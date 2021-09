Chiara Ferragni e Fedez diventano supereroi: capelli rosa e armature per il lancio di Meglio del cinema Fedez ha scritto una canzone per Chiara Ferragni, gliel’ha dedicata durante il terzo anniversario di nozze, ma solo oggi ha annunciato il suo lancio. Si chiama “Meglio del cinema” e sarà fuori il 24 settembre. Per la copertina e il video del singolo i due si sono trasformati in una coppia di supereroi con tanto di armature e super poteri.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate i festeggiamenti per il terzo anniversario di nozze dei Ferragnez? Lo scorso 1 settembre Fedez ha organizzato una romanticissima sorpresa nel bel mezzo del Lago di Como e si è esibito per la prima volta in un pezzo inedito dedicato proprio alla moglie Chiara Ferragni. Solo oggi, però, ha annunciato che presto quella canzone verrà lanciata sul mercato. Si intitolerà Meglio del cinema e sarà fuori il 24 settembre. Se durante la prima performance i due avevano puntato su dei look eleganti e glamour, questa volta si sono trasformati in supereroi: ecco come sono apparsi sulla copertina (e probabilmente anche nel video della hit).

I Ferragnez in versione cartoon

Chiara Ferragni poteva mai mancare sulla copertina e nel video della canzone che Fedez le ha dedicato? Assolutamente no e, come anticipato nelle immagini condivise dal rapper per il lancio di Meglio del cinema, sarà ancora una volta al suo fianco proprio come successo per Bella storia. Per l'occasione i due si sono trasformati in supereroi, per loro sono state realizzate tre diverse vignette in versione cartoon nelle quali mettono alla prova i loro super poteri. Nella prima combattono nello spazio: Fedez è vestito da astronauta, Chiara ha un minidress-armatura, gli stivaletti in tinta e degli inediti capelli rosa.

I Ferragnez come re e regina in Meglio del cinema

Chiara Ferragni e Fedez come i Power Rangers

Nelle vignette successive diventano invece re e regina: Fedez indossa il mantello e impugna una spada, mentre Chiara (con tanto di maxi corona) lo difende dal diavolo alle loro spalle con arco e frecce. Nell'ultima immagine, invece, sono dei robot che si aggirano in una città distrutta dalle fiamme ma con i loro poteri in pieno stile "Power Rangers" riescono a uscirne vincitori con il sorriso stampato sulle labbra. Insomma, a questo punto non resta che aspettare il prossimo 24 settembre: quale metodo migliore dell'amore per combattere il male come veri e propri supereroi?