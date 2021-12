Chiara Ferragni con le sorelle e la madre Marina Di Guardo: la foto di famiglia è con i look coordinati Cosa c’è di meglio che un caldo maglione per ripararsi dal freddo di dicembre? Le sorelle Ferragni non hanno dubbi e scelgono tutte lo stesso colore!

A cura di Beatrice Manca

Il colore dell'inverno 2021-2022? Decisamente il beige! Parola della famiglia Ferragnez. Chiara Ferragni ha condiviso sul suo profilo una foto di famiglia dove sono riunite tutte le donne di casa, più il piccolo Leone: la madre Marina di Guardo, le sorelle Valentina e Francesca e la piccola Vittoria. La particolarità? I look coordinati delle quattro donne, che sfoggiano caldi maglioni a trecce sui toni del beige e del cammello, un must-have di questa stagione.

Le donne di casa Ferragni vestono in coordinato

Cosa c'è di meglio che un caldo maglione a trecce per ripararsi dal freddo di dicembre? Tra i tanti modelli must dell'inverno 2022, le sorelle Ferragni non hanno dubbi: per un pomeriggio in famiglia hanno scelto la dolcezza dei toni neutri, dal bianco panna al beige dorato, fino al cammello. Francesca Ferragni e la sorella Chiara indossano due modelli molto simili con un disegno a trecce: collo alto per Francesca, zip centrale per Chiara. Valentina Ferragni preferisce il color panna e la scollatura a V, completando il look con un cerchietto nero. La madre Marina di Guardo, circondata dalle figlie, sceglie invece una camicia con stampa colorata su fondo bianco.

da sinistra Valentina, Francesca, Marina Di Guardo e Chiara Ferragni con i figli

Baby Vittoria con le orecchie sul cappellino

Al centro della foto di famiglia ci sono i due bambini di Chiara Ferragni, stretti dall'abbraccio delle zie e della nonna. Il piccolo Leone sfoggia un piumino nero Moncler abbinato a un berretto del brand Chiara Ferragni Collection, mentre baby Vittoria è adorabile con una tuta rosa e un cappellino imbottito a forma di musetto, con tanto di orecchie da cagnolino. Colore? Ovviamente il beige biscotto, per non sfigurare nel ritratto di famiglia "in coordinato"!