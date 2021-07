Dopo tanti mesi chiusi in casa finalmente si può fare tardi la sera senza preoccuparsi del coprifuoco. Come vestirsi per le serate estive e i party in spiaggia? L'idea perfetta arriva da Chiara Ferragni, che per un evento di Ghd ha sfoggiato un look "scintillante": crop top e shorts a vita alta con maxi paillettes fucsia, una rielaborazione contemporanea dello stile disco anni Settanta e Ottanta. Un look da copiare subito per ballare tutta la notte e per risplendere ai party estivi sotto le stelle: anche le passerelle estive, da Chanel a Saint Laurent, sono state invase dal luccichìo delle paillettes.

Gli shorts di paillettes di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha sfoggiato un look "disco" nei toni del fucsia per un evento organizzato da Ghd, di cui l'imprenditrice è global ambassador. In occasione del lancio della piastra cordless Unplugged, Ghd ha organizzato un evento in cui è stata proprio Ferragni, volto della campagna, a presentare il prodotto. Per l'occasione ha scelto un total look Dior: shorts a vita alta in tulle con maxi paillettes fucsia ricamate e top reggiseno coordinato.

in foto: Chiara Ferragni in Dior

Gli shorts fanno parte della collezione autunnale 2021 di Dior: non sono ancora in vendita, ma sul sito è possibile preordinarli. Il prezzo? Da capogiro: 3.500 euro. Per completare il look l'influencer ha scelto un paio di sandali neri con tacco alto e plateau: le zeppe sono la calzatura must-have dell'estate, ideali per un look "disco glam" vintage. Ha poi scelto di tenere i capelli liscissimi, con una messa in piega effetto specchio realizzata ovviamente grazie allo styler di Ghd.

in foto: shorts in tulle e paillettes Dior

Il look "disco" è il trend per l'estate 2021

Paillettes, paillettes e ancora paillettes: la parola d'ordine per l'estate sarà risplendere. Le passerelle sono state inondate di paillettes: Balmain ha fatto sfilare le sue modelle come sirene, scalze e con abiti scintillanti, mentre Louis Vuitton e Saint Laurent hanno reinventato il classico completo con applicazioni in paillettes. Anche la sfilata Haute Couture di Chanel, ambientata in un'immaginaria "festa al villaggio" ha proposto abitini scintillanti. I brand low cost hanno seguito il trend, proponendo abiti, gonne e shorts luccicanti. Basta un solo dettaglio: un body scintillante infilato nei jeans o una mini abbinata a una t-shirt basic e il gioco è fatto, pronte a ballare tutta la notte!