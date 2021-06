Chiara Ferragni non si ferma un attimo, raggiunge un successo dopo l'altro e in contemporanea si gode la vita da moglie e mamma "bis". La cosa impressionante è che dal punto di vista professionale riesce sempre a "trasformare in oro" tutto ciò che tocca. Nelle ultime ore, ad esempio, ha annunciato un nuovo ed esclusivo progetto: ha aperto un bar tutto suo a Milano, si chiama Nespresso X Chiara Ferragni Temporary Café e di sicuro diventerà la location più "Instagrammata" dei prossimi giorni. Per l'inaugurazione la fashion influencer non poteva che curare il suo look nei minimi dettagli. Ha mixato glamour, vintage e bon-ton, apparendo super sofisticata in un adorabile outfit animalier con un dettaglio ispirato agli anni '90.

Chiara Ferragni, il look per l'inaugurazione del Nespresso Café

Ieri è stata una giornata importante per Chiara Ferragni: ha inaugurato il suo Temporary Café a Milano e lo ha fatto con un look super glamour. Ha infatti indossato un lungo abito animalier sui toni dell'azzurro e rosa, un modello bon-ton con la gonna a campana della collezione Pre-Fall 2021 di Dior, lo ha abbinato a un paio di décolleté in vernice fucsia fluo con il tacco quadrato di The Attico e a una minibag total pink del suo brand. Non ha rinunciato ai gioielli preziosi, dalla collanina d'oro decorata con il nome di Vittoria al nuovo orologio a forma di serpente di Bvlgari. Il dettaglio che ha aggiunto un tocco vintage all'outfit? Un'acconciatura dal mood anni '90 con due mini chignon laterali in pieno stile Sailor Moon.

in foto: Chiara Ferragni in Dior

Il bar di Chiara Ferragni: dove si trova e quanto costa un caffè

Il Nespresso X Chiara Ferragni Temporary Café si trova a Piazza Brera e fino al 18 luglio sarà aperto ogni giorno dalle 10.30 alle 24. Il progetto imprenditoriale dell'imprenditrice è molto semplice: dare vita a un luogo dove le persone possono rilassarsi o prendere un gustoso caffè "to go" senza rinunciare allo stile. Il design della location si ispira ai colori simbolo del brand di Chiara, ovvero il rosa, il beige, l'azzurro, e tutto viene completato dall'iconico occhio azzurro e dal monogramma di Nespresso. Il dettaglio che tutti vogliono conoscere, però, è un altro: quanto costa un caffè ? 1.50 euro, cifra assolutamente nella media. In quanti non vedono l'ora di fotografarsi nell'iconico locale?