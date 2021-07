Charlotte Casiraghi: niente micro borse all’evento ufficiale, la sua nuova pochette è maxi e griffata Si è tenuto a Monte Carlo il tradizionale concerto estivo della Croce Rossa e ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata Charlotte Casiraghi. La principessa ha messo in mostra il suo animo glamour e ribelle con un abito con la gonna sopra al ginocchio, completando il tutto con una borsa tutt’altro che tradizionale.

A cura di Valeria Paglionico

La famiglia reale monegasca è tornata ad apparire in pubblico al completo (o quasi). Al di là della grande assente Charlene, attualmente lontana dal Principato, c'erano proprio tutti, da Alberto a Carolina di Monaco, fino ad arrivare a Pierre Casiraghi e la moglie Beatrice Borromeo. Ad attirare tutti i riflettori su di sé, però, è stata l'icona di stile di casa Grimaldi, Charlotte Casiraghi, apparsa più elegante e glamour che mai. La principessa ha messo in mostra il suo animo ribelle osando con una gonna sopra al ginocchio e ha completato il tutto con una originale maxi pochette, dicendo basta alle classiche culto bag reali.

Il look di Charlotte Casiraghi per il concerto della Croce Rossa

Lo scorso weekend si è tenuto concerto della Croce Rossa a Monte Carlo, l’impegno estivo più atteso dai Grimaldi, che per l'occasione si riuniscono per apparire al completo in pubblico. Charlotte Casiraghi ha dimostrato ancora una volta di essere l'icona fashion della famiglia, superando anche la cognata Beatrice in fatto di eleganza e stile. Ha puntato tutto sulla raffinatezza di Chanel, Maison di cui è ambasciatrice, sfoggiando un mini abito nero laminato con la gonna a balze sopra al ginocchio e il corpetto smanicato a girocollo. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali total black e una coda di cavallo alta. Il dettaglio che ha fatto la differenza? La borsa. Piuttosto che le classiche e principesche clutch (nelle quali non entra praticamente nulla), ha preferito una più originale maxi pochette (sempre di Chanel).

Charlotte Casiraghi in Chanel

Che fine ha fatto Charlene di Monaco?

L'assenza di Charlene Wittstock si è fatta sentire non poco durante il concerto della Croce Rossa di Monte Carlo ma, stando alle dichiarazioni ufficiali dei Grimaldi, sarebbe bloccata in Sudafrica, sua terra natale, a causa di gravi complicazioni di salute dopo un intervento. Ha subito un'operazione alla mascella che le ha provocato un'infezione alle orecchie e al momento il suo apparato uditivo non è capace di sopportare una pressione superiore ai 20mila piedi. A prova del fatto che non ci sarebbe nessuno screzio con il marito Alberto, sono arrivati il fratello e la cognata a sostituirla, Gareth e Roisin Wittstock, apparsi al fianco dei principi e delle principesse all'evento ufficiale.