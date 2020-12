Chanel ha scelto la sua nuova ambassador: dopo aver puntato sull'italianissima Alessandra Mastronardi, questa volta ha preferito l'eleganza "reale" di Charlotte Casiraghi. È fin dall'adolescenza che la figlia di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi ha un rapporto speciale con la Maison, basti pensare al fatto che nel 2012 è stata ritratta per il libro "The Little Black Jacket: Chanel's Classic Revisited" di Karl Lagerfeld e Carine Roitfeld. Da quel momento in poi è sempre stata fedele allo stile chic e di classe della griffe, non perdendo occasione per seguire le sfilate dalle prime file del front-row. Oggi la profonda amicizia è stata suggellata da questa ambita investitura: a partire da questo momento la principessa monegasca sarà portavoce e volto delle collezioni Ready-to-Wear.

Charlotte Casiraghi è testimonia della collezione Primavera/Estate 2021

Charlotte Casiraghi non è solo una delle eredi più amate di casa Grimaldi, è ormai una vera e propria icona di stile. Nelle ultime ore ne ha data l'ennesima prova, diventando il nuovo volto di Chanel, Maison che l'ha scelta come brand ambassador e spokesperson, ovvero ambasciatrice e portavoce. L'1 gennaio 2021 sarà una data importate per lei, visto che, in occasione della presentazione della collezione Ready-to-Wear Primavera/Estate 2021, ricoprirà per la prima volta il ruolo di testimonial. A volerla fortemente come musa è stata la stilista Virginie Viard, colei che ha preso il posto di Karl Lagerfeld, che ha reso la principessa protagonista di un esclusivo servizio fotografico realizzato a Monaco da Inez van Lamsweerde e Vinoodh Matadin.

La principessa che ama la letteratura

"Rappresenta il guardaroba femminile ideale, ci sono outfit per ogni occasione: per la spiaggia, per passeggiare, per andare a divertirsi. Virginie ha saputo catturare l'estetica di una donna in movimento ed è stato così piacevole indossare le sue creazioni per questo shooting", ha spiegato la Casiraghi a proposito del traguardo raggiunto. La cosa particolare è che non ricoprirà solo i panni di testimonial, farà parte anche del progetto "Les Rendez-vous littéraires rue Cambon", ovvero "Appuntamento letterario in rue Cambon". Complice l'amore incondizionato per la letteratura, dettaglio che la accomuna a Gabrielle Chanel e Karl Lagerfeld, diventerà protagonista di alcuni incontri tra scrittrici e attrici che vogliono condividere le loro esperienze e discutere su figure letterarie storiche e contemporanee. Il primo appuntamento è fissato per martedì 26 gennaio 2021 nei saloni di 31 rue Cambon e verrà trasmesso sul sito web e sui social network di Chanel.