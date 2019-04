Céline Dion è una delle cantanti più amate e seguite al mondo e, nonostante abbia raggiunto i 51 anni, continua a essere super richiesta. Negli ultimi anni ha anche cambiato in modo radicale la sua immagine, diventando una vera e propria icona di stile oltre che una leggenda della musica. Non è un caso che sia apparsa sempre più spesso in prima fila alle sfilate e che a ogni apparizione pubblica indossi solo abiti griffati. Oggi ha raggiunto un nuovo traguardo: è stata scelta da L'Oréal Paris come testimonial delle linea di prodotti cosmetici, a dimostrazione del fatto che è ancora bellissima

L’Oréal Paris sceglie Céline Dion come brand ambassador

Céline Dion è la nuova brand ambassador di L’Oréal Paris, a partire da questo momento sarà lei a sponsorizzare i prodotti cosmetici del colosso francese, dalle creme ai trucchi, fino ad arrivare agli shampoo e alle maschere per i capelli. A dare la notizia ai fan è stata la cantante stessa, che sui social ha condiviso uno scatto in cui appare raggiante, sorridente e glamour con indosso un pantalone nero a vita altissima e una camicia bianca con le maniche a sbuffo e un maxi fiocco intorno al collo. Nella didascalia ha poi scritto: “Sono davvero orgogliosa di annunciare che sono una testimonial di L’Oréal Paris e che condividerò le parole magiche "perché io valgo" con tutte le donne del mondo”. Per lei la cosa rappresenta un traguardo importantissimo, visto che durante l'adolescenza è stata vittima di bullismo a causa del suo aspetto. All'epoca non avrebbe mai pensato di diventare il volto di un marchio di bellezza ma alla fine ci è riuscita, a dimostrazione del fatto che il mondo sta cambiando. Non è la prima volta che la Dion lavora a stretto contatto con l'universo beauty, nel 2005 aveva lanciato il suo primo profumo, oggi va ad aggiungersi alla lunga lista di star che hanno dato il loro volto a L'Oréal, da Leila Bekthti a Eva Longoria, fino ad arrivare a Jane Fonda. L'obiettivo di Céline? Dimostrare che una donna di 51 anni può essere splendida e raggiante come una ventenne, l'importante è che accetti i segni del tempo e che impari a piacersi così com'è: secondo la Dion, il meglio deve ancora venire. Ora non resta che aspettare il 22 aprile, il giorno in cui verrà rilasciata la sua prima campagna televisiva del prodotto Excellence Hair Color girata a Parigi.