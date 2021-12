Cecilia Rodriguez, il maglione a righe racconta una storia d’amore: la prima foto con Ignazio Moser Quando i fan hanno visto Cecilia Rodriguez con il maglione a righe bianche e nere non hanno avuto dubbi: è lo stesso indossato in un momento molto speciale.

A cura di Beatrice Manca

Ci sono capi di abbigliamento che non riusciamo mai a buttare via perché hanno un valore sentimentale e ci ricordano di un momento speciale o di una persona cara. Anche Cecilia Rodriguez conserva con cura un indumento speciale: un maglione a righe che ha da qualche anno e che i fan conoscono bene, perché racconta la sua storia d'amore con Ignazio Moser, nata quattro anni fa e più viva che mai.

Il maglione a righe di Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez ha condiviso sulle storie di Instagram alcuni scatti di una giornata con il fidanzato Ignazio Moser: colazione insieme e poi un giro di shopping per negozi. Nelle foto indossa un maglione oversize con collo alto ad anello, a righe spesse bianche e nere, abbinato a un berretto alla gavroche e a una borsa a tracolla. Il maglione è sicuramente un modello molto caldo e trendy, ma non tutti sanno che nasconde una storia "segreta".

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser all’inizio della loro relazione

La prima foto di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

L'influencer ha chiesto ai suoi follower se si ricordavano del maglione a righe e in molti hanno risposto: è lo stesso che indossava in uno dei primi scatti con Ignazio Moser, che risale al 2017, appena usciti dal Grande Fratello Vip. Lui con una felpa sportiva, lei con il maglione e la coda di cavallo, abbracciati stretti come ogni coppia agli inizi. Il loro amore infatti è nato quando entrambi erano concorrenti del reality show: Cecilia all'epoca era fidanzata con Francesco Monte, ma la passione tra i due era irresistibile e il resto è storia. Quattro anni dopo il primo bacio l'amore tra i due è più forte che mai, avvolgente e caldo come quel fatidico maglione a righe.