Il Coronavirus sta mettendo in ginocchio l'Italia, in poco più di una settimana sono state adottate delle misure drastiche per ridurre al minimo il rischio contagi, ai cittadini è stato chiesto di rimanere a casa il più possibile e ognuno si sta adeguando con più o meno sacrifici alle regole. Anche le star non fanno eccezione e, tra compleanni festeggiati in casa e allenamenti tra le mura domestiche, non possono fare a meno di documentare tutto sui social. Cecilia Rodriguez è tra queste ma solo di recente ha rivelato dove sta passando la quarantena. Si è trasferita a Trento, per la precisione nella tenuta della famiglia Moser, dove ha trovato il modo per rendere un tantino più piacevoli questi momenti difficili.

In compagnia del fidanzato Ignazio si è immortalata mentre si prende cura delle vigne. Per l'occasione ha detto addio ai tacchi a spillo, alle paillettes e alle minigonne ed è passata a qualcosa di decisamente più comodo. Ha indossato dei pantaloni larghi color tabacco e li ha abbinati a un paio di maxi stivali di pelliccia e a una camicia oversize da boscaiolo, un modello a quadroni sulle tonalità marroni che sembra essere da uomo. Per completare il tutto non ha rinunciato agli occhiali da sole scuri e alla coda di cavallo alta. Nella didascalia dell'album condiviso su Instagram ha scritto: "Oggi Nachito mi ha insegnato come prendersi cura delle vigne" con tanto di hashtag #iorestoacasa. Certo, vista la vastità della tenuta Moser, la Rodriguez non avrà problemi a darsi alle passeggiate anche in quarantena, ma è chiaro che non deve essere semplice per lei, che è abituata a viaggiare, a rimanere in un luogo tanto tranquillo. La speranza dei fan? Di poterla vedere il prima possibile a uno dei tanti eventi glamour milanesi.