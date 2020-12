Cecilia Rodriguez non viene più considerata solo la sorella di Belén, è riuscita a "ritagliarsi" il suo ruolo nel mondo dello spettacolo e della moda, spaziando tra ospitate televisive, shooting fotografici e anche esperienze da stilista. Sui social conta oltre 4 milioni di fan e, così come la sorella maggiore, è capace di lanciare tendenze con un unico scatto. Di recente, però, ad attirare le attenzioni del pubblico è stata la sua innata sensualità: l'argentina ha rivelato un look inedito che non solo riesce a esaltare al meglio la bellezza che la contraddistingue ma che la rende anche più provocante del solito.

La nuova acconciatura di Cecilia Rodriguez

Il freddo invernale potrà anche aver cominciato a farsi sentire ma Cecilia Rodriguez sembra non risentirne affatto. Per un servizio fotografico realizzato per Cotril ha puntato tutto su un look iper sexy. La sorella di Belén ha indossato un minidress total white di Redemption, un modello drappeggiato monospalla che ha lasciato le lunghe gambe in vista, completando il tutto con un paio di guanti di pelle borchiati di Moschino e dei décolleté neri dal vertiginoso tacco a spillo firmati Le Silla. La vera novità, però, sta nell'acconciatura. Siamo sempre stati abituati a vederla con i capelli extra lisci ma ora ha pensato bene di cambiare registro, passando a delle onde molto vaporose portate con la fila laterale. Il look dal mood '80s non solo la rende super provocante ma l'ha anche trasformata all'istante in una diva d'altri tempi.

Cecilia Rodriguez segue il trend dei look bianchi per l'inverno

La tendenza più glamour ed elegante dell'inverno 200-21? Quella dei look total white. Anche se di solito il bianco viene associato all'estate, in realtà è un colore perfetto anche per portare un tocco di luminosità alle giornate più fredde dell'anno. Certo, è necessario abbinarlo nel modo giusto per evitare l'effetto "gelataio", ma l'effetto finale sarà sempre puro, raffinato ed essenziale. A dimostrarlo sono soprattutto le star, da Kate Middleton a Valentina Ferragni, fino ad arrivare a Meghan Markle e a Cecilia Rodriguez. In quante opteranno per questa scelta di stile durante le prossime feste?