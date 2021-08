Cecilia Rodriguez anticipa l’autunno: in Trentino con la mantella di lana e i sandali Settembre è alle porte e le influencer iniziano a dare qualche anticipazioni delle tendenze autunnali. Cecilia Rodriguez, ad esempio, si sta godendo qualche ultimo giorno di vacanza con Ignazio Moser in montagna. Qui, complice l’aria fresca, ha già sfoggiato un capo “furbo” da copiare per i primi freddi.

A cura di Beatrice Manca

La fine dell'estate è un momento strano per il guardaroba: il sole invoglia ancora a scoprirsi, ma appena cambia il vento spuntano giacche, jeans e stivaletti laddove un minuto prima c'erano shorts e sandali. Comunque, settembre è alle porte e le influencer iniziano a dare qualche anticipazioni delle tendenze autunnali. Un esempio è Cecilia Rodriguez: la sorella minore di Belén si sta godendo qualche ultimo giorno di vacanza nella tenuta del fidanzato Ignazio Moser in Trentino prima di tornare alla routine. Qui, complice l'aria fresca, ha sfoggiato un capo che ci farà compagnia in autunno: la mantella fatta ai ferri, da portare sulle spalle per ripararsi dai primi freddi.

Cecilia Rodriguez in Trentino

Il look total white di Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez è ospite nella tenuta dei Moser, la famiglia del fidanzato Ignazio, in Trentino. Qui ha scoperto una vena molto "agreste" e non ha esitato a cimentarsi con la vendemmia. La sorella minore di Belén ama molto la natura e ha condiviso foto che la ritraggono nel bel mezzo di escursioni e passeggiate. Per l'occasione ci ha dato un assaggio dei suoi look autunnali. Parola d'ordine: total white. Il bianco ormai si porta sia d'estate che d'inverno in versione "dalla testa ai piedi" ed è sempre elegante. Rodriguez ha abbinato una tuta Hinnominate con un cappello e una mantella di lana, l'accessorio furbo per i primi freddi: si indossa come un gilet, scalda ma non "imbottisce" il look.

Cecilia Rodriguez abbina sandali e mantella

Come tutte noi all'arrivo dei primi freddi anche Cecilia Rodriguez si veste "per tentativi": in montagna le temperature sono molto più basse e lei ne ha approfittato per sfoggiare un blazer a quadri già nei toni autunnali, un paio di pantaloni bianchi e una t-shirt marrone. Poi, gli opposti: la mantella bianca per stare al caldo e i sandali a fascia, probabilmente Birkenstock, per stare comoda. Una strategia che copieremo a settembre, quando non avremo voglia di riporre i comodissimi sandali: significherebbe che l'estate è davvero finita.